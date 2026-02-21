Jamui News: जमुई में वैष्णव राइस मिल में बड़ा हादसा, गर्म धान गिरने से टेक्नीशियन 30% झुलसा, पटना रेफर

Jamui Vaishnav Rice Mill Accident: जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के नया गांव में स्थित वैष्णव राइस मिल में शुक्रवार (20 फरवरी) को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, मिल में कार्यरत एक टेक्नीशियन गंभीर रूप से झुलस गया. यह घटना तब हुई जब मिल में धान को भाप देने की प्रक्रिया चल रही थी और अचानक अत्यधिक गर्म धान का एक बड़ा हिस्सा उस पर आ गिरा. इस अप्रत्याशित दुर्घटना के बाद मिल परिसर में हड़कंप मच गया और तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया. घायल टेक्नीशियन को आनन-फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल जमुई पहुंचाया गया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पटना के एक उच्च स्तरीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया है.

घायल टेक्नीशियन की पहचान बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भगवारा गांव निवासी मोहन शाह के बेटे रूपेश कुमार के रूप में हुई है. राइस मिल में रूपेश कुमार एक अनुभवी टेक्नीशियन के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा था. सदर अस्पताल जमुई के चिकित्सक डॉ. मनीष कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रूपेश को उसके परिजनों और सहकर्मियों द्वारा अस्पताल लाया गया था. प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह लगभग 30 प्रतिशत तक गंभीर रूप से झुलस गया था, जिससे उसके आंतरिक अंगों पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका थी.

यही कारण था कि उसकी जान बचाने और उसे विशेषज्ञ चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए उसे अविलंब पटना रेफर करने का निर्णय लिया गया. घटना के प्रत्यक्षदर्शी और घायल के साथी टेक्नीशियन, समस्तीपुर निवासी नीतीश कुमार राय ने पूरे घटनाक्रम का ब्योरा देते हुए बताया कि वे दोनों मिल में धान को स्टीम करने वाली मशीन पर काम कर रहे थे. इसी दौरान, अप्रत्याशित रूप से, मशीन से बेहद गर्म धान का एक बड़ा फव्वारा निकला और सीधे रूपेश कुमार के शरीर पर जा गिरा, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया.

नीतीश कुमार ने बताया कि उन्होंने और अन्य मजदूरों ने बिना देर किए रूपेश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे तत्काल पटना के हायर सेंटर रेफर कर दिया. इस घटना ने मिल में काम करने वाले अन्य मजदूरों के बीच भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं.

रिपोर्ट- अभिषेक