'नकारात्मकता से पार्टी 25 सीटों पर सिमटी', जदयू विधायक मनोरमा देवी का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला

JDU MLA Manorama Devi: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्नकाल में जदयू की बेलागंज विधायक मनोरमा देवी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. सदन में अपनी बात रखते हुए मनोरमा देवी ने राजद के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए और तेजस्वी यादव को उनके कार्यकर्ताओं व मतदाताओं के प्रति उनके रवैये को लेकर कड़ी नसीहत दी. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजद को अपने कार्यकर्ताओं और वोटरों को बेहतर शिक्षा और उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, ताकि वे जमीनी स्तर पर पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचा सकें और क्षेत्र में सकारात्मक छवि बना सकें.

विधायक मनोरमा देवी ने तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए कहा कि एक नेता के तौर पर आप अपने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार की बातें और संदेश देते हैं, उसी के अनुरूप वे पार्टी का प्रचार-प्रसार करते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि नेतृत्व का संदेश नकारात्मक होगा या उसमें जनहित के बजाय व्यक्तिगत हमले होंगे, तो यह कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंचता है, जिसका सीधा असर चुनाव परिणामों पर पड़ता है. मनोरमा देवी ने तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी इसी नकारात्मक बातों और अपरिपक्व राजनीतिक शैली का नतीजा था कि हालिया विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मात्र 25 सीटों पर सिमट कर रह गई. यह संख्या बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली राजद के लिए एक बड़ा झटका है, और यह मतदाताओं के मूड को दर्शाता है.

मनोरमा देवी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता उसके नेतृत्व की दूरदर्शिता, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और जनता से सीधे जुड़ाव पर निर्भर करती है. उन्होंने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि वे अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता लाएं, जनहित के मुद्दों पर रचनात्मक ढंग से काम करें और बिहार के विकास में सहयोग दें. इसके साथ ही, जदयू विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के लिए हार्दिक बधाई भी दी. उन्होंने एनडीए सरकार की नीतियों, मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने विकास और स्थायित्व के एजेंडे पर अपनी मुहर लगाई है, जो एनडीए की जीत का प्रमुख कारण है. यह बयान बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे सकता है.

