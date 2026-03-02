Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3127350
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Patna News: पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार

Patna News: पटना पुलिस ने पिछले तीन-चार महीनों से शहर और ग्रामीण इलाकों में हो रही ज्वेलरी स्नैचिंग और हथियार के बल पर छिनतई की घटनाओं का सफलतापूर्वक खुलासा किया है. इस मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:32 AM IST

Trending Photos

पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़
पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़

Patna News: पटना पुलिस ने पिछले तीन-चार महीनों से शहरी और ग्रामीण इलाकों में आतंक मचा रहे ज्वेलरी स्नैचिंग और हथियार के बल पर छिनतई करने वाले एक संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने छह शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अगमकुंआ, पत्रकारनगर, रामकृष्णानगर और आलमगंज जैसे विभिन्न थाना क्षेत्रों में आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं, लगातार इस गिरोह का शिकार बन रही थीं. ये अपराधी राह चलते लोगों, खासकर महिलाओं के गले से सोने के आभूषण छीनकर फरार हो जाते थे, जिससे पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त था.

पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई
इन गंभीर और लगातार बढ़ रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था. इस टीम में अगमकुंआ थाना के अनुभवी अधिकारी और डीआईयू पटना पूर्वी के सदस्य शामिल थे. टीम ने आधुनिक तकनीकी विश्लेषण, विभिन्न सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल और मानवीय सूचना तंत्र का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हुए इस शातिर गिरोह की पहचान की. अथक प्रयास और पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने आखिरकार इन छह आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की, जिससे शहर के कई अनसुलझे मामलों को सुलझाने में मदद मिली है.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी
पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी बेहद संगठित तरीके से अपनी वारदातों को अंजाम देते थे. वे पहले भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी करते थे और सुनसान जगहों पर मौका पाकर राहगीरों को हथियार का भय दिखाकर उनके कीमती सामान और आभूषण छीन लेते थे. वारदात को अंजाम देने के बाद वे तुरंत मोटरसाइकिल से घटनास्थल से फरार हो जाते थे. पुलिस अब इन गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और यह भी जांच कर रही है कि उनकी संलिप्तता अन्य कितनी आपराधिक गतिविधियों में रही है, ताकि इस गिरोह के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस की इस त्वरित और सफल कार्रवाई से राजधानी पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग और छिनतई की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है. यह गिरफ्तारी न केवल अपराध पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी. आगे की पूछताछ और जांच से इस गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा होने की भी संभावना है, जिससे शहर में अपराध नियंत्रण में और मदद मिलेगी.

रिपोर्टर: प्रकाश सिन्हा

TAGS

patna news

Trending news

patna news
Patna News: पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार
Holi 2026
होली पर 'नो हुड़दंग'! पुलिस प्रशासन के साथ फायर विभाग भी अलर्ट, छुट्टियां रद्द
Samastipur News
Samastipur News: नेपाल का नूर मोहम्मद बिहार में गिरफ्तार, NIA को लंबे समय से थी तलाश
Jamui News
जमुई में नमाज पढ़कर लौट रहे 4 लोगों को मार दी गई गोली, जखरा गांव में तनाव
Bhojpuri news
Who Is Raushan Rohi: कौन हैं रौशन रोही, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया
Bhojpuri news
हिरासत में भोजपुरी सिंगर रौशन रोही, बाउंसर की गन जब्त, कार्यक्रम में हुई थी फयरिंग
Bagaha News
सोते रहे परिजन, सुबह चादर में लिपटी मिली लापता बेटी की लाश,बगहा में मौत से दहला गांव
Vaishali news
वैशाली में दर्दनाक हादसा, पिता-पुत्र समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत
Abdul Salam murder
अब्दुल सलाम की लोहे की रॉड से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, गांव में पुलिस छावनी तैनात
Bhojpuri news
भोजपुरी गायक रौशन रोही के शो में चलीं गोलियां, जी मीडिया की टीम पर जानलेवा हमला