Patna News: पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग गिरोह का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार

Patna News: पटना पुलिस ने पिछले तीन-चार महीनों से शहरी और ग्रामीण इलाकों में आतंक मचा रहे ज्वेलरी स्नैचिंग और हथियार के बल पर छिनतई करने वाले एक संगठित गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है. इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने छह शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अगमकुंआ, पत्रकारनगर, रामकृष्णानगर और आलमगंज जैसे विभिन्न थाना क्षेत्रों में आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं, लगातार इस गिरोह का शिकार बन रही थीं. ये अपराधी राह चलते लोगों, खासकर महिलाओं के गले से सोने के आभूषण छीनकर फरार हो जाते थे, जिससे पूरे इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त था.

पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई

इन गंभीर और लगातार बढ़ रही वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए नगर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था. इस टीम में अगमकुंआ थाना के अनुभवी अधिकारी और डीआईयू पटना पूर्वी के सदस्य शामिल थे. टीम ने आधुनिक तकनीकी विश्लेषण, विभिन्न सीसीटीवी फुटेज की गहन पड़ताल और मानवीय सूचना तंत्र का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हुए इस शातिर गिरोह की पहचान की. अथक प्रयास और पुख्ता सबूतों के आधार पर पुलिस ने आखिरकार इन छह आरोपियों को दबोचने में सफलता प्राप्त की, जिससे शहर के कई अनसुलझे मामलों को सुलझाने में मदद मिली है.

भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी

पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी बेहद संगठित तरीके से अपनी वारदातों को अंजाम देते थे. वे पहले भीड़भाड़ वाले इलाकों में रेकी करते थे और सुनसान जगहों पर मौका पाकर राहगीरों को हथियार का भय दिखाकर उनके कीमती सामान और आभूषण छीन लेते थे. वारदात को अंजाम देने के बाद वे तुरंत मोटरसाइकिल से घटनास्थल से फरार हो जाते थे. पुलिस अब इन गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है और यह भी जांच कर रही है कि उनकी संलिप्तता अन्य कितनी आपराधिक गतिविधियों में रही है, ताकि इस गिरोह के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके.

पुलिस की इस त्वरित और सफल कार्रवाई से राजधानी पटना में ज्वेलरी स्नैचिंग और छिनतई की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगने की उम्मीद है. यह गिरफ्तारी न केवल अपराध पर नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना भी मजबूत होगी. आगे की पूछताछ और जांच से इस गिरोह से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा होने की भी संभावना है, जिससे शहर में अपराध नियंत्रण में और मदद मिलेगी.

रिपोर्टर: प्रकाश सिन्हा