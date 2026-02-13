झरिया में लाखों की चोरी: कतरास मोड़ के पास खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर, 4 लाख के गहने और 2 लाख कैश लेकर फरार

Jharkhand News: धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ के समीप स्थित एक दो मंजिला मकान में चोरों ने सुनियोजित तरीके से बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी. जानकारी के अनुसार, अपराधियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए छत के रास्ते घर में प्रवेश किया. उन्होंने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने के बाद सीधे अलमारी को निशाना बनाया और लॉकर तोड़कर कीमती सामान समेट लिया. घटना उस समय हुई जब घर के मालिक पप्पू पांडे अपने परिवार के साथ बिहार में एक शादी समारोह से देर रात लौटे थे.

शादी से लौटने के बाद परिवार के सभी सदस्य थकान के कारण अपने-अपने कमरों में सो गए. इसी बीच चोरों ने घर में सेंध लगाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया. सुबह जब परिवार की नींद खुली तो खिड़की टूटी मिली और घर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा था. अलमारी का लॉकर टूटा देख सभी के होश उड़ गए और चोरी की पुष्टि हुई.

पीड़ित पप्पू पांडे के अनुसार, चोर लगभग चार लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने, करीब दो लाख रुपये नकद, महंगे कपड़े और भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति समेत अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए. इस घटना से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक आघात भी पहुंचा है. इलाके के लोगों में भी दहशत का माहौल है.

घटना की सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं तथा आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि अपराधियों की पहचान हो सके. पुलिस ने जल्द खुलासा करने और चोरी का सामान बरामद करने का भरोसा दिलाया है.