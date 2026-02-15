Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

झारखंड BJP का बागियों पर शिकंजा: धनबाद मेयर चुनाव लड़ने वाले 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस

Jharkhand BJP: झारखंड बीजेपी ने धनबाद मेयर चुनाव में पार्टी समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत तीन वर्तमान सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर जारी इस नोटिस में पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 04:14 PM IST

झारखंड BJP ने धनबाद मेयर चुनाव लड़ने वाले 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस (File Photo)
झारखंड BJP ने धनबाद मेयर चुनाव लड़ने वाले 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस (File Photo)

Dhanbad Mayor Election: झारखंड बीजेपी ने धनबाद नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के चुनाव में पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ उतरने वाले तीन प्रमुख सदस्यों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है. पार्टी ने पूर्व विधायक संजीव सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत को पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह महत्वपूर्ण कदम प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के स्पष्ट निर्देश पर प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य प्रदीप वर्मा की ओर से उठाया गया है. पार्टी ने इन तीनों नेताओं पर गंभीर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

पार्टी की और से 12 फरवरी को जारी किए गए इस नोटिस में यह साफ तौर पर अंकित है कि बीजेपी के संज्ञान में आया है कि संबंधित सदस्य पार्टी के हितों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर अनुशासनहीनता है. धनबाद निगम क्षेत्र में बीजेपी ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्य संजीव कुमार अग्रवाल को मेयर पद के लिए अपना आधिकारिक और समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है. इसके बावजूद, संजीव सिंह, मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत ने अपना नामांकन वापस लेने से इनकार करते हुए चुनाव मैदान में बने रहने का निर्णय लिया है. नोटिस में दिए गए एक सप्ताह के समय का अर्थ है कि इन नेताओं को 23 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिससे पार्टी आगे की रणनीति तय कर सके.

बता दें कि पूर्व विधायक संजीव सिंह झरिया के एक प्रभावशाली नेता हैं, जिनकी पत्नी रागिनी सिंह वर्तमान में झरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक हैं. संजीव सिंह के साथ-साथ मुकेश पांडे और भृगुनाथ भगत भी बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं, लेकिन वे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं. पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने को एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि इस मामले में पार्टी निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी. यह घटनाक्रम आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के भीतर अनुशासन बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अन्य संभावित 'बागियों' के लिए एक चेतावनी भी है.

यह घटनाक्रम आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के भीतर अनुशासन बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और अन्य संभावित 'बागियों' के लिए एक चेतावनी भी है.

रिपोर्ट: नितेश मिश्रा

