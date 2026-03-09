Advertisement
Ranchi News: झारखंड में बजट सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया. बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए विपक्ष की भूमिका को मजबूत बनाने और सदन में सरकार से जवाब मांगने की तैयारी की गई. भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता से जुड़े अहम सवालों को बजट सत्र के दौरान जोरदार तरीके से उठाया जाएगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:26 PM IST

झारखंड बजट सत्र से पहले भाजपा विधायक दल की अहम बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन

Ranchi News: रांची स्थित झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड विधानसभा के आगामी बजट सत्र के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देना था. बैठक के बाद, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मीडिया को बताया कि सत्र आहूत होने के बाद निकाय चुनाव और होली के कारण विधायकों की व्यस्तता रही थी, जिसके चलते यह बैठक अब आयोजित की गई. उन्होंने बताया कि बैठक में झारखंड में चल रही सरकार और राज्य में उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सभी सदस्यों ने बिंदुवार अपनी बातें रखीं.

नवीन जायसवाल के अनुसार, भाजपा विधायक दल ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेलगाम अफसरशाही और आमजन की समस्याओं पर गहरी चिंता व्यक्त की. बैठक में पानी की किल्लत, बिजली संकट, धान खरीद में देरी, बालू और कोयले की अवैध लूट जैसे ज्वलंत मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ. इसके साथ ही, बिना पैसे के कोई काम न होने की शिकायतें, युवाओं के भविष्य की चिंता, दिन-दहाड़े हो रही हत्याएं और व्यवसायियों में व्याप्त भय पर भी गंभीर चर्चा की गई. भाजपा ने इन सभी मुद्दों को विधानसभा के अंदर और बाहर पुरजोर तरीके से उठाने तथा सरकार के खिलाफ संघर्ष का रास्ता अपनाने का संकल्प लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार है या सर्कस? पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य में कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और आम जनता परेशान है. नवीन जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भाजपा के विधायक सदन में हर उस बात को रखेंगे जो जनता से जुड़ी है. उन्होंने सत्ता पक्ष पर सदन को न चलने देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जनहित के मुद्दों से पीछे नहीं हटेगी और पूरी ताकत से इन्हें उठाएगी. यह बैठक आगामी बजट सत्र में सरकार के लिए कड़े प्रतिरोध का संकेत देती है.

यह बैठक आगामी बजट सत्र में भाजपा की आक्रामक रणनीति का स्पष्ट संकेत देती है, जिसमें पार्टी भ्रष्टाचार, कुशासन और जनसमस्याओं को लेकर सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में है.

रिपोर्ट: कुमार चंदन

Ranchi News

