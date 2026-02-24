Advertisement
Jharkhand Budget 2026: झारखंड बजट पर सियासी बयानबाजी शुरू, JMM बोली- जनता की जन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी

Jharkhand Budget 2026: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बार 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार हमें सपोर्ट नहीं करें, लेकिन हम कोई कमी नहीं होने दे रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:10 PM IST

JMM Vs BJP (File Photo)
Jharkhand Budget 2026: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज (मंगलवार, 24 फरवरी) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है. सरकार ने इसे 'अबुआ दिशोम बजट' नाम दिया है. झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बार 01 लाख 60 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का बजट 10 फीसदी ज्यादा बड़ा है. इस बजट में किसान, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस रहा. इसके अलावा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी अच्छी-खासी धनराशि आवंटित की गई है. बजट पेश किए जाने के बाद सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है.

भारतीय जनता पार्टी ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को निराश करने वाला बजट बताया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सवाल उठाया कि पिछली बार आवंटित की गई राशि आखिर कितनी खर्च हुई, इसका आंकलन किए बिना ही नया बजट पेश कर दिया गया है. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 10,000 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा है, ऐसे में इस नए बजट पर क्या कहा जाए. 

इसी कड़ी में भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने भी बजट से कोई उम्मीद न होने की बात कही. उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार 10,000 करोड़ रुपये के घोटाले को दबाने की साजिश रच रही है. प्रकाश ने कहा कि झारखंड के पास खनिज संपदा के रूप में आय के प्रचुर स्रोत हैं, लेकिन राज्य में वित्तीय घोटाले हो रहे हैं और सरकार में बैठे लोग इसमें हिस्सेदार बन रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Jharkhand Budget 2026 Live: सभी मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन, 24 सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मेमोग्रॉफी मशीन... बजट में स्वास्थ्य विभाग को काफी कुछ मिला

दूसरी ओर, सत्ताधारी गठबंधन ने बजट को लेकर अपना भरोसा और उत्साह व्यक्त किया है. कांग्रेस ने कहा है कि यह बजट जनता का बजट होगा, क्योंकि इसे जनता के विकास के लिए बनाया गया है. कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बताया कि बजट कैसा हो, इसके लिए जनता से राय मांगी गई थी और उनकी राय को इसमें शामिल किया गया है. 

वहीं जेएमएम ने इस आम बजट की जमकर तारीफ की है. जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 'अबुआ बजट' 'अबुआ' (हमारे) लोगों के लिए है. उन्होंने केंद्र के 'खोखले बजट' के विपरीत इसे एक ठोस बजट करार दिया और कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में यह सरकार जनता की जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी. उन्होंने कहा कि यही बजट जनता के बीच उनका आधार बनेगा.

रिपोर्ट- कामरान

