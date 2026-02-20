झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: JPSC अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में राहत, ऑफलाइन आवेदन की मिली अनुमति

Jharkhand News: झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2025 (14वीं JPSC) में उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे अभ्यर्थियों को एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है. माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए JPSC को स्पष्ट निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले छात्रों को ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए. यह अंतरिम निर्णय उन सैकड़ों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित करने में कथित अनियमितताओं और देरी के कारण अपनी उम्र सीमा पार कर चुके थे और परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे थे.

इस मामले में 200 से अधिक अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था और JPSC द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा की गणना तिथि को चुनौती दी थी. प्रार्थियों की ओर से अदालत में सशक्त दलीलें पेश की गईं, जिसमें तर्क दिया गया कि आयोग की परीक्षाओं में लगातार अनियमितता और विलंब का सीधा खामियाजा योग्य अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है. JPSC ने अपने विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत अधिकतम उम्र सीमा की गणना के लिए 1 अगस्त 2026 की तिथि निर्धारित की थी. हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि यह गणना 1 अगस्त 2018 से की जानी चाहिए, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित रूप से परीक्षाएं आयोजित न करने के कारण कई पात्र छात्र बिना किसी परीक्षा में शामिल हुए ही निर्धारित उम्र सीमा से बाहर हो गए हैं, जिससे उनके भविष्य पर गंभीर संकट आ गया है.

अदालत का यह निर्देश अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह उन्हें आगामी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा. अब JPSC को इन याचिकाकर्ताओं के ऑफलाइन आवेदनों को स्वीकार करना होगा, जिससे वे अपनी पात्रता साबित कर सकें और परीक्षा में बैठने का अधिकार प्राप्त कर सकें. यह फैसला JPSC की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है और आयोग को भविष्य में परीक्षाओं के आयोजन में अधिक नियमितता और पारदर्शिता बरतने के लिए प्रेरित कर सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि, मामले की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है, यह अंतरिम आदेश उन हजारों युवाओं के लिए आशा की किरण लेकर आया है जो राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए वर्षों से प्रयासरत हैं और JPSC की अनियमितताओं का खामियाजा भुगत रहे थे.

रिपोर्ट: कामरान जलीली