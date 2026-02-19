झारखंड निकाय चुनाव में सियासी संग्राम: JMM के आरोपों से गरमाई राजनीति, BJP-Congress का भी पलटवार

Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड में गैर-दलीय आधार पर हो रहे निकाय चुनाव के प्रचार अभियान के बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगाया है. जेएमएम का कहना है कि इन दोनों प्रमुख दलों ने नियमों को ताक पर रखकर दलीय चेतना के आधार पर चुनाव लड़ने के बजाय दलीय आधार पर प्रचार किया है, जिसकी मनाही है। जेएमएम ने राज्य निर्वाचन आयोग से इस मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है.

जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि बीजेपी और कांग्रेस दलीय चेहरों के साथ चुनावी मैदान में हैं और अघोषित तौर पर उनके स्टार प्रचारक भी सक्रिय हैं, जो गैर-दलीय चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए जेएमएम पर ही नियमों का पूरी तरह उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि निर्वाचन आयोग ने उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया और वह 'टूलकिट' बन गया है। शाहदेव ने सत्ताधारी गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस और राजद के बीच 'मारपीट वाली स्थिति' का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये तीनों दल आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं.

वहीं, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपनी स्थिति स्पष्ट की है. कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने रांची में अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि जनता ने 'शहर की सरकार' के लिए अपना मन बना लिया है. उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि यह चुनाव सीधे तौर पर बीजेपी बनाम कांग्रेस है. दुबे ने यह भी उल्लेख किया कि बीजेपी और जेएमएम के केंद्रीय नेता भी प्रचार कर रहे हैं. उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा आचार संहिता का पालन करने का दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और 'फिस्कपरस्त ताकतों' को हटाना चाहती है.

कुल मिलाकर, झारखंड के निकाय चुनाव, जो मूल रूप से गैर-दलीय आधार पर होने थे, अब राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बयानबाजी का अखाड़ा बन गए हैं. एक ओर जेएमएम बीजेपी और कांग्रेस पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी जेएमएम को दोषी ठहरा रही है. कांग्रेस अपनी तैयारियों और जीत के प्रति आश्वस्त दिख रही है, जबकि निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. यह स्थिति दर्शाती है कि भले ही चुनाव गैर-दलीय हों, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए यह अपनी पकड़ मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसमें वे हर दांव आजमा रहे हैं.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर