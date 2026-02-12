Advertisement
झारखंड निकाय चुनाव: 'अपनों' की बगावत ने उड़ाई राजनीतिक दलों की नींद; JMM ने दिखाई सख्ती तो BJP ने बोला बड़ा हमला

झारखंड निकाय चुनाव 2026: गैर-दलीय चुनाव में बागियों ने बढ़ाई JMM और BJP की मुश्किलें. जानें कैसे डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं दिग्गज नेता और क्या है गठबंधन की खींचतान

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 03:46 PM IST

झारखंड निकाय चुनाव में ​बागी सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं.
झारखंड में भले ही नगर निकाय चुनाव गैर-दलीय आधार पर हो रहे हों, लेकिन मैदान में असली मुकाबला राजनीतिक दलों के बीच ही है. 23 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले सभी प्रमुख दलों के लिए 'बागी उम्मीदवार' सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं. जहाँ झामुमो (JMM) ने 'अनुशासन का डंडा' दिखाकर बागियों को शांत करने का दावा किया है, वहीं बीजेपी (BJP) ने इसे सत्ताधारी गठबंधन का 'डर' करार दिया है.

1. JMM का दावा: 'हमारे यहाँ कोई बागी नहीं'

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है.

अनुशासन की मिसाल: झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय के अनुसार, नेतृत्व के एक संदेश पर सभी संभावित बागियों ने अपना पर्चा वापस ले लिया है. अब पूरा संगठन केवल अधिकृत प्रत्याशियों के लिए काम कर रहा है.

शिल्पी नेहा तिर्की का बयान: मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चेतावनी दी है कि पार्टी की गतिविधियों पर पैनी नजर है और अनुशासन तोड़ने वालों पर आलाकमान कड़ी कार्रवाई करेगा.

2. BJP का पलटवार: 'हार के डर से चुनाव का बदला स्वरूप'

बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने सत्ताधारी गठबंधन पर तीखा निशाना साधा है:

गठबंधन में दरार: पूर्णिमा साहू का आरोप है कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनकी कमजोरी को दर्शाता है.

दलीय आधार से डर: बीजेपी का कहना है कि सरकार हार के डर से दलीय आधार पर चुनाव कराने से पीछे हट गई, लेकिन जनता सब समझ रही है.

3. 'डैमेज कंट्रोल' में जुटे दिग्गज नेता

निकाय चुनाव अब राजनीतिक दलों के लिए 'अग्निपरीक्षा' बन गया है.

केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेता उन बागियों को मनाने में जुटे हैं जो चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं.

वोट बैंक की चिंता: गैर-दलीय चुनाव होने के कारण वोटों के बिखराव का खतरा बढ़ गया है, जिसे रोकने के लिए रणनीतिक बैठकें जारी हैं.

4. झारखंड निकाय चुनाव 2026: एक नज़र में

मतदान की तिथि: 23 फरवरी 2026

परिणाम: 27 फरवरी 2026

वोटिंग का माध्यम: बैलेट पेपर (Ballot Paper)

