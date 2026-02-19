झारखंड निकाय चुनाव: दरभंगा में INDIA Block में दरार, अपने कैंडिडेट के लिए एक-दूसरे के खिलाफ उतरे सहयोगी दल

Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है. वैसे तो यह चुनाव गैरदलीय आधारित है, फिर भी सारे दलों ने अपना-अपना कैंडिडेट चुन रखा है और उन्हें जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में जुटे हैं. दरभंगा में सत्ताधारी गठबंधन में ही जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रही है. दरअसल, यहां JMM, कांग्रेस और RJD ने अलग-अलग उम्मीदवारों को अपना समर्थन दे रखा है. तीनों पार्टियों के मंत्री और वरिष्ठ नेता अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जोरदार प्रचार कर रहे हैं. जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं में विकास, सुशासन और स्थानीय मुद्दों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं और हर दल अपने उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताते हुए संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने में जुटा है.

चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस की ओर से मंत्री इरफान अंसारी सक्रिय रूप से लोगों से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं. वहीं, झामुमो के मंत्री हफीजुल हसन भी लगातार जनसंपर्क अभियान चलाकर समर्थकों को एकजुट करने में लगे हैं. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव भी अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी तरह सक्रिय हैं और मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं. इस त्रिकोणीय मुकाबले में सभी दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं ताकि उनके समर्थित उम्मीदवार को जीत हासिल हो सके.

ये भी पढ़ें- झारखंड में होगा बड़ा उलटफेर: BJP-JMM आएंगे साथ? पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का दावा

Add Zee News as a Preferred Source

इस चुनावी घमासान के बीच कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की जा रही है. पार्टी ने प्रशासन से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग करते हुए लोकतांत्रिक माहौल बनाए रखने की अपील की है. उम्मीदवार चयन को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है. कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी उतारा है, जबकि राजद ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को समर्थन दिया है. कांग्रेस के मंत्री चुनावी सभाओं में मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिसे लेकर विपक्षी खेमे में बयानबाजी तेज हो गई है.

ये भी पढ़ें- रांची मेयर चुनाव: राजद का बड़ा दांव, सुजाता कच्छप को दिया खुला समर्थन

कुल मिलाकर, धनबाद नगर निकाय चुनाव में गठबंधन दलों के अलग-अलग उतरने से सियासी समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों में प्रचार अभियान और आरोप-प्रत्यारोप के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. अब देखना होगा कि धनबाद की जनता इन गठबंधन सहयोगियों में से किसके दावों और वादों पर भरोसा जताती है और अपना जनादेश किसे सौंपती है.