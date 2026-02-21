Advertisement
झारखंड निकाय चुनाव: आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर, 23 फरवरी को होगा मतदान

Jharkhand Nikay Chunav: राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है. ऐसे में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. वही, बीजेपी नगर निकाय चुनावों में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आशान्वित नजर आ रही है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 21, 2026, 11:15 AM IST

Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड में आऐगामी नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा. राज्य के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होना है. हालांकि ये चुनाव गैर-दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. चुनावी शोर थमने के साथ ही अब सभी की निगाहें मतदान से पहले के 'साइलेंट पीरियड' पर टिकी हैं, जिसमें 'साइलेंट कैंपेन' जारी रहेगा.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इन चुनावों में अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आशान्वित है. भाजपा का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने भी इन गैर-दलीय चुनावों में अपनी पूरी भागीदारी दिखाई है और पार्टी के मंचों से झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेताओं ने बयानबाजी कर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है. भाजपा नेता शिवपूजन पाठक ने कहा कि सत्ताधारी दल ने सारे हथकंडे अपनाए हैं और वैलिड पेपर के माध्यम से भी वे और हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन राज्य की जनता का मिजाज कुछ और है. जनता भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 48 नगर निकायों में अधिकांश सीटों पर उनके समर्थित कार्यकर्ता ही जीतकर आएंगे.

वहीं, कांग्रेस ने इन चुनावों को दल को मजबूत करने का अवसर बताया. कांग्रेस नेता कुमार जयमंगल ने महा गठबंधन में बिखराव की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर निकाय चुनाव दल को मजबूत करने के लिए हो रहा है. यह सिर्फ झामुमो, कांग्रेस और राजद की बात नहीं है, दूसरे जगह पर भाजपा और आजसू के भी उम्मीदवार हैं. उन्होंने कहा कि पिछली बार भी उनका प्रदर्शन अच्छा रहा था और इस बार भी अच्छी संभावनाएं हैं. झामुमो विधायक अनंत प्रताप देव ने स्पष्ट किया कि उनका मुख्य उद्देश्य भाजपा को हराना है. उन्होंने कहा कि अगर झामुमो जीत रही होगी तो कांग्रेस विचारधारा के लोग उनके साथ रहेंगे और अगर कांग्रेस जीत रही होगी तो झामुमो के लोग हमारे साथ रहेंगे.

यह भी पढ़ें: लोहरदगा नगर निकाय चुनाव: दिग्गज नेताओं के पोस्टर से मतदाता भ्रमित, कौन किसके साथ?

मंत्री संजय यादव ने भी दोहराया कि इंडिया गठबंधन का जो भी निर्णय होगा, वे उसी के साथ रहेंगे. अनंत प्रताप देव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा माथापच्ची भाजपा ही कर रही है, जबकि वे सदन से गायब हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि झारखंड की जनता ने जिस तरह उनकी सरकार को जनादेश दिया है, उसी तरह नगर निकाय चुनाव में भी वे उन्हीं उम्मीदवारों को जिताएंगे जिनका संबंध झामुमो और इंडिया गठबंधन से रहा है. प्रचार थमने के बाद अब सभी की नजरें 23 फरवरी को होने वाले मतदान पर टिकी हैं, जहां मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

