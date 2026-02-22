झारखंड निकाय चुनावः रांची में चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी का कार में मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच

Ranchi News: नगर निकाय चुनाव की तैयारियों और मतदान संबंधी गतिविधियों के बीच रांची के मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से एक स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां चुनाव ड्यूटी में तैनात एक कर्मचारी का शव रविवार (22 फरवरी) को परिसर में खड़ी एक गाड़ी के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. इस अप्रत्याशित घटना के बाद पूरे मोरहाबादी कैंप सेंटर में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद कर्मचारियों तथा अधिकारियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान ऐसी घटना ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सहकर्मियों और स्थानीय प्रशासन को भी सकते में डाल दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा आवंटित ड्यूटी के तहत मोरहाबादी कैंप सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे थे. रविवार की सुबह जब काफी देर तक वे अपने निर्धारित स्थान पर नहीं दिखे और न ही बाहर निकले, तो उनके साथ काम करने वाले अन्य सहकर्मियों और पर्यवेक्षकों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई. संदेह गहराने पर सहकर्मियों ने उनकी तलाश शुरू की और परिसर में खड़ी एक बंद गाड़ी के अंदर उन्हें अचेत अवस्था में पाया. पास जाने पर पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी.

यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग सकते में आ गए और तत्काल इसकी सूचना उच्चाधिकारियों तथा स्थानीय पुलिस को दी गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दल बल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर पहुंचा. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की. हालांकि, प्रारंभिक जांच में कर्मचारी की मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है.

पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है, ताकि विस्तृत मेडिकल जांच के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सके. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है और हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर चुनाव ड्यूटी पर तैनात इस कर्मचारी की मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति अधिक स्पष्ट हो पाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह घटना नगर निकाय चुनाव के माहौल में एक अप्रत्याशित मोड़ ले आई है, और पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार है ताकि इस रहस्यमय मौत से पर्दा उठ सके.

रिपोर्ट- कामरान