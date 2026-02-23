बैलेट पेपर पर सवाल: JMM का BJP पर तीखा पलटवार, पूछा- क्या अमेरिका, जापान भी पीछे हैं?

Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड निकाय चुनाव में वोटिंग जारी है. यह चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराया जा रहा है. इसको लेकर बीजेपी और जेएमएम में सियासी बयानबाजी अभी भी देखने को मिल रही है. अब इस मामले पर बीजेपी सांसद और गृह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच एक नई बहस छिड़ गई है. संजय सेठ के बयान पर JMM ने तीखा पलटवार करते हुए इसे एकतरफा और तर्कहीन बताया है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी प्रक्रियाओं और मतदान प्रणाली को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच लगातार चर्चाएं जारी हैं.

JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संजय सेठ के 'डिजिटल दुनिया में बैलेट पेपर से पीछे रहने' वाले तर्क पर सीधा प्रहार किया. उन्होंने सवाल उठाया, "अगर संजय सेठ कहते हैं कि डिजिटल दुनिया में वैलिड पेपर से वोट कराकर हम पीछे हैं, तो क्या अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया सभी पीछे हैं, जहां आज भी बैलेट से वोट होता है?"

भट्टाचार्य ने इन विकसित देशों का उदाहरण देते हुए यह दर्शाने की कोशिश की कि बैलेट पेपर का उपयोग किसी भी तरह से आधुनिकता या प्रगति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह एक स्थापित और विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. उनके इस बयान ने भाजपा के तर्क की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

भट्टाचार्य ने इस विवाद को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए भाजपा को आगाह किया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा को आने वाले समय में हार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी शुरुआत है. JMM महासचिव ने जोर देकर कहा कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के 'खेला बेला' को खत्म करने की एक नई इबारत लिख रहा है.

यह बयान न केवल बैलेट पेपर के पक्ष में एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है, बल्कि यह आगामी चुनावों में EVM की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता पर चल रही बहस को भी हवा देता है, जिससे झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है.

इस प्रकार, बैलेट पेपर पर संजय सेठ के सवाल ने JMM को भाजपा पर हमलावर होने का एक नया मौका दे दिया है. JMM का यह पलटवार न केवल बैलेट पेपर की प्रासंगिकता पर केंद्रित है, बल्कि यह EVM पर भी सवाल उठाते हुए आगामी चुनावी रण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने की संभावना रखता है. इस बहस से स्पष्ट है कि मतदान प्रणाली को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान अभी और तेज होगी.

रिपोर्ट- कामरान जलीली