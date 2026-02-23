Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3119831
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

बैलेट पेपर पर सवाल: JMM का BJP पर तीखा पलटवार, पूछा- क्या अमेरिका, जापान भी पीछे हैं?

Jharkhand Politics: बैलेट पेपर से निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम में बयानबाजी अभी भी जारी है. जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि यदि बैलेट पेपर से वोटिंग करना पिछड़ापन है, तो क्या अमेरिका, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश भी पीछे हैं, जहां आज भी बैलेट से मतदान होता है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:23 PM IST

Trending Photos

संजय सेठ-सुप्रियो भट्टाचार्य (फाइल फोटो)
संजय सेठ-सुप्रियो भट्टाचार्य (फाइल फोटो)

Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड निकाय चुनाव में वोटिंग जारी है. यह चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराया जा रहा है. इसको लेकर बीजेपी और जेएमएम में सियासी बयानबाजी अभी भी देखने को मिल रही है. अब इस मामले पर बीजेपी सांसद और गृह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बीच एक नई बहस छिड़ गई है. संजय सेठ के बयान पर JMM ने तीखा पलटवार करते हुए इसे एकतरफा और तर्कहीन बताया है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में चुनावी प्रक्रियाओं और मतदान प्रणाली को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच लगातार चर्चाएं जारी हैं.

JMM महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संजय सेठ के 'डिजिटल दुनिया में बैलेट पेपर से पीछे रहने' वाले तर्क पर सीधा प्रहार किया. उन्होंने सवाल उठाया, "अगर संजय सेठ कहते हैं कि डिजिटल दुनिया में वैलिड पेपर से वोट कराकर हम पीछे हैं, तो क्या अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया सभी पीछे हैं, जहां आज भी बैलेट से वोट होता है?" 

भट्टाचार्य ने इन विकसित देशों का उदाहरण देते हुए यह दर्शाने की कोशिश की कि बैलेट पेपर का उपयोग किसी भी तरह से आधुनिकता या प्रगति के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह एक स्थापित और विश्वसनीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है. उनके इस बयान ने भाजपा के तर्क की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भट्टाचार्य ने इस विवाद को व्यापक राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए भाजपा को आगाह किया. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा को आने वाले समय में हार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी शुरुआत है. JMM महासचिव ने जोर देकर कहा कि झारखंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के 'खेला बेला' को खत्म करने की एक नई इबारत लिख रहा है. 

ये भी पढ़ें- Jharkhand Nikay Chunav Live: झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी, सुबह 9 बजे तक रांची नगर निगम में 07.28 फीसदी मतदान

यह बयान न केवल बैलेट पेपर के पक्ष में एक मजबूत तर्क प्रस्तुत करता है, बल्कि यह आगामी चुनावों में EVM की भूमिका और उसकी विश्वसनीयता पर चल रही बहस को भी हवा देता है, जिससे झारखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है.

इस प्रकार, बैलेट पेपर पर संजय सेठ के सवाल ने JMM को भाजपा पर हमलावर होने का एक नया मौका दे दिया है. JMM का यह पलटवार न केवल बैलेट पेपर की प्रासंगिकता पर केंद्रित है, बल्कि यह EVM पर भी सवाल उठाते हुए आगामी चुनावी रण में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने की संभावना रखता है. इस बहस से स्पष्ट है कि मतदान प्रणाली को लेकर राजनीतिक दलों के बीच खींचतान अभी और तेज होगी.

रिपोर्ट- कामरान जलीली

TAGS

Jharkhand Politics

Trending news

Begusarai News
'जाको राखे साईंया मार सके न कोय', ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिरा युवक, ऐसे बची जान
Jharkhand Politics
बैलेट पेपर पर सवाल: JMM का BJP पर तीखा पलटवार, पूछा- क्या अमेरिका, जापान भी पीछे हैं
Bihar Budget Session 2026
विधायक फंड बढ़ाने को लेकर पक्ष-विपक्ष में दिखी एकजुटता, विजय सिन्हा ने कही ये बात
Rajya Sabha Elections 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: NDA को चाहिए सिर्फ 3 MLA; क्या ओवैसी बिगाड़ेंगे तेजस्वी का गेम?
Nawada News
Nawada: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौत के बाद भीड़ ने ट्रक फूंका
IPS Sunil Nayak
IPS सुनील नायक को बड़ी राहतः कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर लगाई रोक
Begusarai News
बेगूसराय में बच्चा चोरी की अफवाह पर बवाल: महिला को ड्रम में बंद कर बाइक से बांधा
Mokama news
मोकामा में वर्चस्व की जंगः अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक फिर भिड़े, एक घायल
Jehanabad news
जहानाबाद कस्टोडियल डेथ: दागी इंस्पेक्टर कैसे बन गया DSP? विधानसभा में उठे सवाल
Bagaha News
पुलिस सप्ताह पर नशा मुक्त समाज के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस, एसपी ने खुद संभाली कमान