रांची नगर निगम चुनाव: JMM ने हरमू में खोला चुनावी 'वार रूम', सुजीत कुजूर को मेयर बनाने के लिए हेमंत सोरेन का मास्टरप्लान

रांची नगर निकाय चुनाव: जेएमएम प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद कुजूर के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन. सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे ने भरा दम. जानें रांची के लिए जेएमएम का विजन.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:58 PM IST

झारखंड निकाय चुनाव में प्रत्याशी अब दमखम दिखाने लगे हैं.
झारखंड की राजधानी रांची में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने हरमू रोड पर अपने महापौर प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद कुजूर के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया. जेएमएम के दिग्गज नेताओं विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य ने कार्यालय का शुभारंभ करते हुए ऐलान किया कि रांची को 'जाम मुक्त और प्रदूषण मुक्त' बनाने के संकल्प के साथ पार्टी मैदान में उतरी है.

1. बिरसा मुंडा राजपथ से तय होगी चुनावी रणनीति

जेएमएम ने अपने चुनावी कार्यालय के लिए रणनीतिक रूप से हरमू स्थित परिसर को चुना है.

क्यों खास है यह जगह: यह शहर के मध्य में स्थित है, जहां से रांची नगर निगम के सभी वार्डों की दूरी लगभग समान है.

प्रचार वाहन रवाना: नेताओं ने हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथों को रवाना किया, जो हेमंत सरकार की उपलब्धियों और पार्टी के विजन को घर-घर पहुँचाएंगे.

रांची नगर निगम चुनाव को लेकर पुलिस की पैनी नजर, जेल से छूटे 325 अपराधी रडार पर

2. 'जाम और प्रदूषण मुक्त रांची' का वादा

पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद पांडे ने झामुमो का विजन स्पष्ट किया:

कर्मभूमि का विकास: नेताओं ने कहा कि रांची केवल राजधानी नहीं, बल्कि हमारी कर्मभूमि है. इसे सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ बनाना पहली प्राथमिकता है.

फ्लाईओवर और नियुक्तियां: मेयर बनने पर नए फ्लाईओवर का निर्माण और शहरी व्यवस्था सुधारने के लिए सिविक वॉलंटियर्स की नियुक्ति का वादा किया गया है.

3. 'हेमंत सोरेन का फैसला, सबको मंजूर'

टिकट वितरण को लेकर पार्टी के अंदर किसी भी तरह के मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए विनोद पांडे ने कहा:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुजीत कुजूर के नाम पर मुहर लगाई है.

पार्टी के सभी दावेदार और कार्यकर्ता अब एकजुट होकर कुजूर की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे.

