Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3113207
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Katihar News: कटिहार के कुर्सेला में भीषण अग्निकांड; 48 घंटे बाद भी उठ रहा धुआं, विधायक ने जताई साजिश की आशंका

Katihar News: कटिहार के कुर्सेला बाजार में महाशिवरात्रि के दिन हुए भीषण अग्निकांड ने 70 साल पुराने व्यावसायिक केंद्र को राख में बदल दिया. घटना के 48 घंटे बाद भी राहत न मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:30 PM IST

Trending Photos

Katihar News: कटिहार के कुर्सेला में भीषण अग्निकांड; 48 घंटे बाद भी उठ रहा धुआं, विधायक ने जताई साजिश की आशंका
Katihar News: कटिहार के कुर्सेला में भीषण अग्निकांड; 48 घंटे बाद भी उठ रहा धुआं, विधायक ने जताई साजिश की आशंका

Katihar News: कटिहार के कुर्सेला में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. 70 साल पुराना ऐतिहासिक बाजार पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गया, जिससे सीमावर्ती पूर्णिया और भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल सहित कटिहार के दियारा क्षेत्र तक फैले व्यापारिक संबंधों पर गहरा आघात पहुंचा है. घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी घटनास्थल से धुआं उठने की झलक देखी गई, जो क्षति की भयावहता को बयां करती है. इस भीषण त्रासदी के 48 घंटे बाद जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और कटिहार के सांसद तारिक अनवर मौके पर पहुंचे, तो उन्हें पीड़ित व्यवसायियों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा. मुआवजे और त्वरित राहत की मांग को लेकर लोगों ने सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 'मुर्दाबाद' के नारे लगाए.

यह बाजार केवल कुर्सेला का हटिया-बाजार ही नहीं था, बल्कि दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संबंध का व्यावसायिक क्षेत्र रहा था. इस अग्निकांड ने छोटी से बड़ी पूंजी वाले दुकानदारों को एक समान बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है. कई महिलाओं, जो चूड़ी और कपड़ों की दुकान चलाकर अपने परिवार का गुजारा करती थीं, उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इस बीच, बरारी विधायक विजय सिंह निषाद ने कटिहार अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युमन सिंह यादव और डीएसपी रंजन कुमार सिंह सहित अन्य आला अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. विधायक ने इस घटना को संदिग्ध बताते हुए कहा कि 'आग लगी नहीं, बल्कि लगाई गई है. साजिश की बू आ रही है.' उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ितों को जल्द से जल्द सरकारी सहायता दिलाने की मांग की और प्रशासन को हर पहलू से आग लगने के कारणों की गहन जांच के निर्देश दिए, जिसमें 'हाट' के नाम पर किसी प्रकार की अवैध वसूली की संभावना भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती

Add Zee News as a Preferred Source

जली हुई दुकानों के बीच खड़े दुकानदार अपनी बर्बादी को देख रो रहे हैं, कई पीड़ित महिलाओं की आंखें नम थीं. प्राइवेट बैंकों से लिए गए कर्ज को चुकाने की चिंता उन्हें लगातार सता रही है. अनुमंडल पदाधिकारी प्रद्युमन सिंह यादव ने आश्वासन दिया है कि सरकार के नियमानुसार सभी सुविधाएं जल्द ही पीड़ितों को दी जाएंगी और नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि, सरकारी आंकड़ों में जहां 50-60 दुकानों के जलने की बात कही गई है, वहीं स्थानीय लोग 500 से 720 दुकानों के प्रभावित होने का दावा कर रहे हैं. पीड़ितों में गहरा आक्रोश है और उनकी प्रमुख मांगों में तत्काल मुआवजा, राहत सामग्री, सड़क चौड़ीकरण, पक्की दुकानों का निर्माण और अग्निकांड की उच्चस्तरीय जांच शामिल है. उनका कहना है कि जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, उनका संघर्ष जारी रहेगा.

यह घटना न केवल एक बाजार की क्षति है, बल्कि सैकड़ों परिवारों की आजीविका पर भी गहरा संकट है. प्रशासन द्वारा त्वरित और प्रभावी कदम उठाए जाने की उम्मीद है ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द इस त्रासदी से उबरने में मदद मिल सके और आग लगने के कारणों पर से पर्दा उठ सके. 

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार

TAGS

Katihar NewsKursela Fire

Trending news

Bihar Board 10th Exam
सीवान में 'मुन्ना भाई' स्टाइल में फर्जीवाड़ा! लड़के की जगह परीक्षा देने पहुंची युवती
Patna NEET Student Death Case
NEET Student Death Case: गुमटी से छात्रा के भाई का मोबाइल बरामद, CBI ने की पूछताछ
Bihar Sugarcane Farmers
बिहार में गन्ना यंत्रों पर 60% सब्सिडी: 324 किसानों को परमिट जारी, 24 फरवरी मौका
Bihar Police
बिहार के पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत, अब IG और DIG मंजूर कर सकेंगे दैनिक विराम भत्ता
Madhepura news
'हम जिंदा हैं...', मधेपुरा में सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित हुए वृद्धा पेंशन धारक
Bihar Liquor Ban Law Review
बिहार में शराबबंदी पर आर-पार! सत्तापक्ष के ही विधायक ने खोल दिया मोर्चा
Darbhanga News
दरभंगा में क्रिकेट का रोमांच खूनी खेल में बदला, मामूली विवाद में चाकू से हमला
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर: अहियापुर में महिला को कार से उतारकर मारी गोली, वैशाली के पड़ोसी पर आरोप
Bihar Board 10th Exam
बोर्ड परीक्षाः पहले ही दिन कई जिलों में हंगामा, कहीं 2 मिनट देरी पर छूटा पेपर
Muzaffarpur News
साइबर अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, ASI को लगी गोली, बदमाश भी ढेर