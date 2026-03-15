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कटिहार में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू पिकअप ने टेंपो को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

Bihar News: कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में NH-31 पर रविवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. देवीपुर चौक के पास पीछे से आ रहे अज्ञात पिकअप वाहन ने यात्री टेंपो में जोरदार टक्कर मारी, जिससे टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया और पलट गया. हादसे में 70 वर्षीय सिकंदर मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि टेंपो चालक और छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 15, 2026, 07:42 PM IST

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कटिहार में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू पिकअप ने टेंपो को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल
कटिहार में भीषण सड़क हादसा: बेकाबू पिकअप ने टेंपो को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल

Bihar News: कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर एक दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ. घटना देवीपुर चौक के समीप उस समय हुई जब पीछे से तेज गति से आ रहे अज्ञात पिकअप वाहन ने यात्री टेंपो में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयंकर थी कि टेंपो चालक का नियंत्रण पूरी तरह खो गया और वाहन सड़क किनारे लगे एक पेड़ से टकराकर पलट गया. इस हादसे में टेंपो में सवार सभी यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 70 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के तुरंत बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिससे वहां मौजूद लोग दंग रह गए.

हादसे का घटनाक्रम और टेंपो की स्थिति
जानकारी के अनुसार, डूमर गांव से लगभग दस लोग एक टेंपो में सवार होकर कुर्सेला की ओर जा रहे थे. देवीपुर चौक के समीप पहुंचे ही थे कि पीछे से तेज गति से आ रहे अज्ञात पिकअप वाहन ने टेंपो में जबरदस्त टक्कर मार दी. टक्कर के बाद टेंपो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराया और पलट गया. वाहन के पलटते ही सभी यात्री सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को मदद पहुंचाई और कुर्सेला पुलिस को घटना की जानकारी दी.

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घायलों और मृतक की जानकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में उपचार के दौरान समेली थाना क्षेत्र के खैरा लालचंद निवासी 70 वर्षीय सिकंदर मिस्त्री की मौत हो गई. हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं टेंपो चालक प्रदीप कुमार (32 वर्ष, डूमर बकिया), धुसरी देवी (50 वर्ष, डूमर), जानकी देवी (35 वर्ष, समेली ठाकुरबाड़ी), उनके पुत्र गणेश कुमार (16 वर्ष), संगीता देवी (28 वर्ष, भैंस दियारा) और मनीष कुमार (28 वर्ष, भैंस दियारा). अस्पताल में मृतक के परिजन पहुंच गए और उन्होंने दहाड़ मारकर रोना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कटिहार भेज दिया.

पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा चेतावनी
कुर्सेला पुलिस अज्ञात पिकअप वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है. यह दर्दनाक सड़क हादसा एक बार फिर राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज गति से वाहन चलाने और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के खतरों को उजागर करता है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार वाहन चालक को पकड़ने के प्रयास में लगी हुई है. स्थानीय प्रशासन और यातायात विभाग ने भी लोगों से अनुरोध किया है कि सड़क पर हमेशा सावधानी बरतें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें, ताकि ऐसे हादसों को रोका जा सके.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

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