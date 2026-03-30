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लखीसराय के निरंजन कुमार ने मैट्रिक परीक्षा में किया कमाल, बिहार में सातवां स्थान हासिल कर बने जिला टॉपर

Bihar Board 10th Result: लखीसराय के छात्र निरंजन कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा घोषित मैट्रिक परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. उन्होंने 500 में से 484 अंक प्राप्त कर पूरे बिहार में सातवां स्थान हासिल किया है, और इसी के साथ वे लखीसराय जिले के टॉपर भी बने हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 30, 2026, 08:12 AM IST

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लखीसराय के छात्र निरंजन कुमार का कमाल
लखीसराय के छात्र निरंजन कुमार का कमाल

Bihar Board 10th Result: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हाल ही में घोषित मैट्रिक परीक्षा परिणाम में लखीसराय जिले के एक होनहार छात्र निरंजन कुमार ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए शानदार सफलता हासिल की है. निरंजन ने कुल 500 अंकों में से 484 अंक प्राप्त कर न केवल पूरे बिहार राज्य में सातवां स्थान प्राप्त किया है, बल्कि वे अपने गृह जिले लखीसराय के टॉपर भी बनकर उभरे हैं. केआरके हाई स्कूल के छात्र निरंजन की इस उपलब्धि ने उनके परिवार, विद्यालय और पूरे जिले में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है, और हर कोई उनकी इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहा है.

निरंजन ने गणित विषय में किया कमाल
निरंजन की इस उल्लेखनीय सफलता का एक खास पहलू यह रहा कि उन्होंने गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय में 99 अंक हासिल किए हैं, जो उनकी बेहतरीन तैयारी और विषय पर उनकी गहरी पकड़ को दर्शाता है. यह अंक उनकी अकादमिक उत्कृष्टता और कठिन परिश्रम का प्रत्यक्ष प्रमाण है. उनकी इस उपलब्धि के पीछे सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत ही नहीं, बल्कि उनके अभिभावकों का अटूट समर्थन और विद्यालय के शिक्षकों का निरंतर मार्गदर्शन भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है. इन सभी के सामूहिक प्रयासों और प्रोत्साहन ने निरंजन को इस मुकाम तक पहुंचने में सहायता की.

यह भी पढ़ें: बिहार में अपराधियों का तांडव: जहानाबाद में फायरिंग और सुपौल में मर्डर से सनसनी

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लखीसराय में खुशी का माहौल
निरंजन कुमार की यह सफलता केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लखीसराय जिले के अन्य हजारों विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है. उनकी यह मिसाल साबित करती है कि दृढ़ संकल्प, लगन और सही दिशा में किए गए प्रयासों से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है. उनकी इस शानदार कामयाबी पर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है. लखीसराय के जिलाधिकारी मिथलेश मिश्र ने स्वयं निरंजन से मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. जिलाधिकारी ने निरंजन के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की, जिससे निरंजन का हौसला और बढ़ा है. यह क्षण पूरे लखीसराय जिले के लिए गर्व और खुशी का प्रतीक बन गया है.

रिपोर्ट: राज किशोर मधुकर, लखीसराय

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