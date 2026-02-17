Advertisement
लातेहार में मालगाड़ी की चपेट में आया जंगली हाथी, 12 घंटे ठप रहा रेल परिचालन; घायल साथी के पास डटा रहा झुंड

Latehar News: लातेहार के चंदवा क्षेत्र में मालगाड़ी की टक्कर से एक जंगली हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि कुछ घंटों बाद एक शावक की भी मौत हो गई. घटना के बाद हाथियों के झुंड ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे करीब 12 घंटे तक अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल यातायात बाधित रहा. वन विभाग और रेलवे की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया.

 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:59 PM IST

Trending Photos

लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड अंतर्गत मालहन पंचायत में सोमवार शाम करीब सात बजे एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जब महुआमिलान और निंद्रा स्टेशन के बीच पोल संख्या 170/30 के पास डाउन लाइन पर एक जंगली हाथी मालगाड़ी की चपेट में आ गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि हाथी गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा. घटना के तुरंत बाद आसपास के जंगल से दर्जनों हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया और घायल हाथी के पास खड़ा हो गया, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनों पर रेल परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घायल हाथी की दर्दभरी चिंघाड़ और झुंड के आक्रोशित व्यवहार से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

घटना के कुछ घंटों बाद स्थिति और गंभीर हो गई, जब उसी झुंड के एक हाथी के बच्चे की भी मौत हो गई. हाथियों के झुंड ने पूरी रात ट्रैक को घेरकर रखा, जिसके कारण करीब 12 घंटे तक रेल यातायात ठप रहा. रेल परिवहन अधिकारियों के मुताबिक डाउन लाइन को रात करीब एक बजे और अप लाइन को सुबह 6:30 बजे बहाल किया जा सका. हाथियों की मौजूदगी के कारण रेलवे और वन विभाग की टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जबकि आसपास के गांवों में लोग पूरी रात भय के साये में जागते रहे.

ये भी पढ़ें: झारखंड में 'हाथियों का आतंक' खत्म करेगा कर्नाटक का 'डॉन': आ रहे हैं 6 कुमकी हाथी

यह इलाका पहले से ही हाथियों के मूवमेंट के लिए संवेदनशील माना जाता है और इससे पहले भी यहां ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं. 18 अक्टूबर 2024 को भी इसी क्षेत्र में एक हाथी के बच्चे की मालगाड़ी से टकराकर मौत हो गई थी. इन घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन ने ट्रैक के किनारे चेतावनी बोर्ड लगाने और ट्रेनों की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करने की बात कही थी. मृत हाथी के पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग द्वारा उसका दाह संस्कार किया जाएगा. ग्रामीणों ने बताया कि पिछली घटना में हाथियों का झुंड कई दिनों तक शव के पास डटा रहा था और उसे पानी तक पिलाता रहा था.

इस घटना ने एक बार फिर मानव और वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से हाथियों के सुरक्षित आवागमन के लिए ठोस योजना बनाने और गांवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. वहीं रेलवे और वन विभाग के समन्वय से ऐसे प्रभावी उपायों की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके और वन्यजीवों के साथ-साथ आम लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरि

