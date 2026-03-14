लातेहार पुलिस को बड़ी कामयाबी: 10 लाख का इनामी नक्सली जोनल कमांडर मृत्युंजय उर्फ फ्रेश गिरफ्तार

Latehar Crime News: लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की है. पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर मृत्युंजय उर्फ फ्रेश अपने दस्ते के सदस्यों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए, एसपी ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया. इस टीम ने छीपादौहर, बरेसाड़ और गारू के घने जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया. इसी अभियान के दौरान, छीपादौहर थाना क्षेत्र के हरिनामाड़ के जंगल से पुलिस ने 10 लाख रुपये के इनामी नक्सली मृत्युंजय भुइयां उर्फ फ्रेश और 2 लाख रुपये के इनामी नक्सली बबलू जी को धर दबोचा. हालांकि, उनके अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे.

गिरफ्तार दुर्दांत नक्सली मृत्युंजय की निशानदेही पर पुलिस ने मौके से एक एके-47 राइफल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस, लेवी के 1 लाख 50 हजार रुपये नकद, एक वॉकी-टॉकी सहित कई अन्य उपयोगी सामान बरामद किए हैं. पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए माओवादियों के खात्मे की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी मृत्युंजय पर लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा और छत्तीसगढ़ में कुल 104 मामले दर्ज हैं. वह कई पुलिसकर्मियों की हत्या, बम ब्लास्ट और अन्य बड़े मामलों में मुख्य रूप से शामिल रहा है.

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एसपी गौरव ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि मृत्युंजय करीब दो दशकों से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और धीरे-धीरे संगठन में ऊपर उठते हुए जोनल कमांडर बन गया था. उसे बूढ़ापहाड़ के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों की पूरी जानकारी थी, जिसका फायदा उठाकर वह लगातार अपना ठिकाना बदलकर सुरक्षाबलों से बचता रहा था. झारखंड सरकार ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

यह गिरफ्तारी सरकार के 31 मार्च तक नक्सलियों के सफाये के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है. एसपी ने स्पष्ट किया कि बचे हुए नक्सली या तो पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें, अन्यथा पुलिस से सामना होने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. इस गिरफ्तारी को लातेहार पुलिस की एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने और शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी.

रिपोर्ट- संजीव कुमार गिरि