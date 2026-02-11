Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3106292
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

लातेहार में रेलवे यार्ड दुर्घटना: चालक की चूक से मौत के मुंह में जाने से बचे कर्मी

Latehar News: झारखंड के लातेहार जिले के बरवाडीह स्थित आरओएच शेड में मालगाड़ी की शंटिंग के दौरान एक बड़ा रेल हादसा टल गया. चालक की गलती से बोगियां तेज गति से पीछे आ गईं, जिससे यार्ड में कार्यरत एक दर्जन से अधिक रेलकर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी बाल-बाल बच गए. हालांकि, इस घटना में रेलवे का हाइड्रा और अन्य कई महत्वपूर्ण उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे रेलवे को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 11, 2026, 10:56 PM IST

Trending Photos

लातेहार में रेलवे यार्ड दुर्घटना
लातेहार में रेलवे यार्ड दुर्घटना

Latehar Rail Accident: लातेहार जिले के बरवाडीह स्थित आरओएच (ROH) शेड में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जिसने कई जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यार्ड में एक मालगाड़ी की शंटिंग का कार्य चल रहा था. इसी दौरान, चालक की असावधानी या तकनीकी खराबी के कारण, इंजन और बोगियों को आगे ले जाने के बजाय तेज गति से पीछे कर दिया गया. यह अप्रत्याशित घटना इतनी तेजी से हुई कि यार्ड में कार्यरत एक दर्जन से अधिक रेलकर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी अचानक आई बोगियों की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोगियों को तेजी से पीछे आते देख यार्ड में मौजूद कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. अपनी जान बचाने के लिए कर्मी इधर-उधर भागने लगे. कुछ कर्मचारी तो बोगियों के बीच काम कर रहे थे और फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. गनीमत रही कि इस भीषण घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते थे. हालांकि, तेज रफ्तार में पीछे आई बोगियों की चपेट में आकर यार्ड में खड़ा रेलवे का हाइड्रा और अन्य कई महत्वपूर्ण उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. रेलवे को इस घटना से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है.

इस घटना के बाद से रेलकर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में गहरा दहशत का माहौल है. सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर उनमें भारी नाराजगी देखी जा रही है. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया है. रेलवे प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी 

यह भी पढ़ें: पेट्रोल छिड़ककर फूंकी दुकान, जलकर राख सारा सामान, बेगूसराय में अपराधियों का नंगा नाच

TAGS

Latehar Rail AccidentJharkhand news

Trending news

Latehar Rail Accident
लातेहार में रेलवे यार्ड दुर्घटना: चालक की चूक से मौत के मुंह में जाने से बचे कर्मी
Bihar News
आयुष्मान योजना में बिहार की बड़ी उपलब्धि, 4.14 करोड़ लोगों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा
Bihar News
पंचायती राज प्रशिक्षण में बिहार बना नंबर-1 राज्य, पढ़िए पूरी रिपोर्ट
Begusarai News
जब खेतों से उठी मसालों की खुशबू, बेगूसराय के किसानों की बदली किस्मत
singer udit narayan
'बिना बताए निकलवाया मेरी बच्चेदानी', उदित नारायण पर पहली पत्नी का आरोप, केस दर्ज
JDU MLA Manorama Devi
'नकारात्मकता से पार्टी 25 सीटों पर सिमटी', मनोरमा देवी का तेजस्वी यादव पर तीखा हमला
Bettiah news
अंडे की चोरी, तबादले की सजा: बेतिया में हेडमास्टर के कारनामे पर विभाग का एक्शन
Samastipur News
खुले गटर ने छीना बुढ़ापे का सहारा: समस्तीपुर के बिरजू की दिल्ली में दर्दनाक मौत
Dhanbad mining department
BCCL, ECL, SAIL और TATA स्टील 15 दिन में जमा करने होंगे 183.85 अरब रुपए
Bihar News
TRE-4 को लेकर बड़ी खबर, बिहार में 46 हजार शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी