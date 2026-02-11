लातेहार में रेलवे यार्ड दुर्घटना: चालक की चूक से मौत के मुंह में जाने से बचे कर्मी

Latehar Rail Accident: लातेहार जिले के बरवाडीह स्थित आरओएच (ROH) शेड में मंगलवार को एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया, जिसने कई जिंदगियों को मौत के मुंह से खींच लिया. प्राप्त जानकारी के अनुसार, यार्ड में एक मालगाड़ी की शंटिंग का कार्य चल रहा था. इसी दौरान, चालक की असावधानी या तकनीकी खराबी के कारण, इंजन और बोगियों को आगे ले जाने के बजाय तेज गति से पीछे कर दिया गया. यह अप्रत्याशित घटना इतनी तेजी से हुई कि यार्ड में कार्यरत एक दर्जन से अधिक रेलकर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी अचानक आई बोगियों की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बोगियों को तेजी से पीछे आते देख यार्ड में मौजूद कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी मच गई. अपनी जान बचाने के लिए कर्मी इधर-उधर भागने लगे. कुछ कर्मचारी तो बोगियों के बीच काम कर रहे थे और फंस गए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला जा सका. गनीमत रही कि इस भीषण घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, अन्यथा परिणाम भयावह हो सकते थे. हालांकि, तेज रफ्तार में पीछे आई बोगियों की चपेट में आकर यार्ड में खड़ा रेलवे का हाइड्रा और अन्य कई महत्वपूर्ण उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. रेलवे को इस घटना से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है.

इस घटना के बाद से रेलकर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में गहरा दहशत का माहौल है. सुरक्षा व्यवस्था में चूक को लेकर उनमें भारी नाराजगी देखी जा रही है. अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने कामकाज पूरी तरह बंद कर दिया है. रेलवे प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी

