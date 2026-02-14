नक्सलवाद का 'द एंड': लातेहार में नक्सलियों की अंतिम विदाई की तैयारी; SP कुमार गौरव का अल्टीमेटम- 'सरेंडर करो या एनकाउंटर के लिए तैयार रहो'

Latehar News: लातेहार जिला अब नक्सल मुक्त बनने की दहलीज पर खड़ा है. सरकार द्वारा 31 मार्च तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लक्ष्य के अनुरूप, लातेहार पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में जिला पुलिस ने निर्धारित समय-सीमा से पहले ही जिले को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने की कार्ययोजना तैयार कर ली है. पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है और बचे हुए उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने की अंतिम चेतावनी दी है. एसपी कुमार गौरव ने स्पष्ट कहा है कि यदि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. कभी नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाला लातेहार, जहां जिला मुख्यालय से सटे ग्रामीण इलाकों में भी उनकी मजबूत पकड़ थी, अब पुलिस की सक्रियता और रणनीतिक अभियान के कारण बदलाव के दौर से गुजर रहा है.

लगातार अभियानों से कमजोर पड़ा नेटवर्क

पिछले चार वर्षों में पुलिस ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार अभियान चलाए हैं. इन अभियानों के कारण नक्सली संगठन काफी कमजोर हुए हैं. उनके कई महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त किए जा चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से मिलने वाला सहयोग भी लगभग समाप्त हो गया है. एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने जेजेएमपी और माओवादी नक्सलियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए, जिससे संगठन की कमर टूटती नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें: बेतिया पुलिस ने बिछाया जाल, 10 साल बाद घर लौटते ही धराया इनामी लुटेरा असलम अंसारी

Add Zee News as a Preferred Source

हालिया मुठभेड़ और आत्मसमर्पण

24 मई 2025 को पुलिस ने एक मुठभेड़ में जेजेएमपी के दो नक्सलियों को मार गिराया. इसके दो दिन बाद, 26 मई को एक माओवादी कमांडर भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया. इन लगातार कार्रवाइयों से नक्सलियों में भगदड़ मच गई और 25 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया. वर्तमान में माओवादी संगठन से जुड़े लगभग छह नक्सली क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिनमें 15 लाख के इनामी जोनल कमांडर रविंद्र गंझु, 10 लाख के इनामी मनोहर गंझू, 10 लाख के इनामी मृत्युंजय भुइयां, 5 लाख के इनामी सुखलाल बृजिया, राजू भुइयां और बबलू शामिल हैं. वहीं जेजेएमपी संगठन के 5 लाख के इनामी शिव लोहरा और रामदेव लोहरा समेत अन्य उग्रवादियों के खिलाफ भी अभियान जारी है.

शांति और विकास की दिशा में कदम

एसपी कुमार गौरव ने दोहराया कि जिला पुलिस जल्द ही लातेहार को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. यह अभियान केवल उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने और क्षेत्र में शांति एवं विकास सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है. पुलिस की यह प्रतिबद्धता लातेहार के सुरक्षित और स्थिर भविष्य की नींव रख रही है.

रिपोर्ट: संजीव कुमार