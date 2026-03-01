Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3126801
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Gaya News: गयाजी में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, थानाध्यक्ष समेत एक ASI घायल

Gayaji News: बिहार के गया जिले में अवैध शराब जब्त करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. इस पथराव में अलीपुर थानाध्यक्ष और टिकारी थाना के एएसआई घायल हो गए, जबकि पुलिस वाहन के शीशे टूट गए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 01, 2026, 03:51 PM IST

Trending Photos

पुलिस टीम पर हमला
पुलिस टीम पर हमला

Gayaji News: बिहार के गया जिले में अवैध शराब जब्त करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. शनिवार देर शाम टिकारी-कैसपा मुख्य मार्ग पर हुई इस घटना में अलीपुर थानाध्यक्ष सत्याम और टिकारी थाना के एएसआई सुनील कुमार घायल हो गए. उपद्रवियों ने पुलिस वाहन के शीशे भी तोड़ दिए, जिसके बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई. घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया गया.

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर में ईंटों के नीचे छिपाकर अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप अलिपुर मार्ग की ओर ले जाई जा रही है. सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस टीम ने अलिपुर-कैसपा मोड़ के पास संदिग्ध ट्रैक्टर का पीछा करना शुरू किया. जगदीशपुर के समीप तालाब के पास पुलिस द्वारा रोकने की कोशिश करने पर चालक वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. चालक के कूदते ही ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर लगभग 20 फीट नीचे गेहूं के खेत में पलट गया.

ये भी पढ़ें- मोतिहारी में अन्नदाताओं से उगाही! फसल क्षति की धनराशि के लिए मांगी जा रही रिश्वत

Add Zee News as a Preferred Source

जब पुलिस टीम खेत में उतरकर ट्रैक्टर से शराब बरामद करने लगी, तभी आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए. आरोप है कि कुछ माफियाओं के उकसावे पर ग्रामीणों ने शराब लूटने की कोशिश की और पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुए इस हमले से पुलिसकर्मियों को संभलने का मौका नहीं मिला और थानाध्यक्ष सत्यम व ASI सुनील कुमार घायल हो गए. स्थिति बेकाबू होते देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. 

घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त बल की तैनाती के बाद भीड़ को तितर-बितर कर स्थिति पर नियंत्रण पाया गया. डीएसपी सुशांत कुमार चंचल ने बताया कि अवैध शराब की खेप जब्त कर ली गई है और वीडियो फुटेज व स्थानीय इनपुट के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट- जय प्रकाश

TAGS

Gaya News

Trending news

Bakhtiyarpur-Tajpur
गांधी सेतु के जाम से मिलेगी मुक्ति: जून 2027 में शुरू होगा बख्तियारपुर-ताजपुर फोरलेन
Valmiki Tiger Reserve
VTR में वन विभाग की अनूठी पहल, ग्रामीणों के साथ मिलकर बुझाएंगे वनाग्नि का खतरा
Gaya News
गयाजी में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, थानाध्यक्ष समेत एक ASI घायल
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: RJD की कार्यकारिणी बैठक आज, सत्ता पक्ष ने बताया मुंगेरीलाल का सपना
Ayatollah Khamenei
अयातुल्ला खामेनेई का बिहार से था कनेक्शन, जानें कैसे बने थे ईरान के सुप्रीम लीडर?
Rajya Sabha Chunav 2025
तेजस्वी यादव या हिना शहाब? पांचवीं सीट से महागठबंधन का कौन हो सकता है उम्मीदवार
Motihari News
मोतिहारी में अन्नदाताओं से उगाही! फसल क्षति की धनराशि के लिए मांगी जा रही रिश्वत
PUSU Chunav 2026
PUSU Chunav: कौन हैं शांतनु शेखर और खुशी कुमारी, जिन्होंने NSUI का लहराया परचम
Saranda forest
सारंडा के जंगलों में पुलिस-नक्सलियों में मुठभेड़, 2 जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी
Bihar politics
बिहार-बंगाल को काटकर नया राज्य बनाने की तैयारी! क्या CM नीतीश इसके लिए राजी होंगे?