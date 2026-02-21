Advertisement
लोहरदगा नगर निकाय चुनाव: दिग्गज नेताओं के पोस्टर से मतदाता भ्रमित, कौन किसके साथ?

लोहरदगा नगर निकाय चुनाव में प्रचार थमने से ठीक पहले मतदाताओं में भारी भ्रम की स्थिति है. पूर्व अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच, दो अलग-अलग उम्मीदवारों के चुनावी पोस्टरों पर एक ही दिग्गज नेताओं - विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू - की तस्वीरें छपी होने से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन किसके साथ है. यह स्थिति शहर में गहन चर्चा का विषय बनी हुई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 21, 2026, 09:31 AM IST

Lohardaga Nagar Nikay Chunav: लोहरदगा नगर निकाय चुनाव का शोर आज थम जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे. लेकिन, इस बार लोहरदगा नगर क्षेत्र के मतदाता असमंजस में हैं कि शहर की बागडोर किसके हाथ में सौंपी जाए. दरअसल, चुनावी मैदान में उतरे कुछ पूर्व अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पहले ही लग चुके हैं, जिसके चलते नगर की जनता इस बार बेहद सोच-समझकर अपना फैसला लेने के मूड में है. इसी बीच, नगर क्षेत्र में लगे उम्मीदवारों के चुनावी प्रचार पोस्टर चर्चा का मुख्य केंद्र बन गए हैं, जिसने मतदाताओं के भ्रम को और बढ़ा दिया है.

एक पोस्टर में उम्मीदवार संतोष उरांव के साथ सांसद सुखदेव भगत, विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव, पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू और कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुखैर भगत की तस्वीरें लगी हैं. वहीं, दूसरे उम्मीदवार विशाल डुंगडुंग के पोस्टर में विधायक डॉ. रामेश्वर उरांव और पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू की तस्वीरें हैं. इस प्रकार, जिले के दो दिग्गज नेता, डॉ. रामेश्वर उरांव और धीरज प्रसाद साहू, एक ही चुनाव में दो अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए जगह-जगह लगे पोस्टरों पर प्रचार करते हुए दिख रहे हैं. यह स्थिति नगर के लिए गहन चर्चा का विषय बन गई है.

यह विरोधाभासी प्रचार मतदाताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है. जहां एक ओर दोनों उम्मीदवार विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद का आशीर्वाद प्राप्त होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक ही समय में दो अलग-अलग उम्मीदवारों के साथ इन वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें देखकर नगर की जनता यह समझ नहीं पा रही है कि आखिर कौन किसके साथ है. इस राजनीतिक उठापटक और भ्रम की स्थिति के बीच, लोहरदगा के मतदाताओं को अब बहुत सावधानी से अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा, क्योंकि शहर का भविष्य उनके एक सोच-समझकर लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा.

रिपोर्ट: गौतम लेनिन, लोहरदगा

Lohardaga Municipal Elections

