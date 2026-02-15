Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3110911
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

मधुबनी पुलिस ने अरशद का किया हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मार धर दबोचा

Madhubani News: मधुबनी पुलिस ने जयराम मंडल हत्याकांड का खुलासा करते हुए कुख्यात अपराधी अरशद को गिरफ्तार कर लिया है. एसआईटी ने राजनगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अरशद को उसके पैर में गोली लगने के बाद दबोचा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 11:24 PM IST

Trending Photos

मधुबनी पुलिस ने अरशद का हाफ एनकाउंटर कर किया गिरफ्तार
मधुबनी पुलिस ने अरशद का हाफ एनकाउंटर कर किया गिरफ्तार

Jairam Mandal Murder Case: मधुबनी पुलिस ने जयराम मंडल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस की विशेष जांच दल (SIT) ने राजनगर थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी अरशद को हॉफ- एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया. अरशद, जो राजनगर थाना के गौसनगर गांव का निवासी है, लंबे समय से पुलिस की नजर में था और कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था. इस गिरफ्तारी को जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता के तौर पर देखा जा रहा है.

पुलिस को कुख्यात अरशद के ठिकाने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल एक टीम गठित कर घेराबंदी की गई. पुलिस के पहुंचते ही अरशद ने अपनी मोटरसाइकिल से भागने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने खुद को चारों तरफ से घिरा पाया तो उसने पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अरशद के पैर में गोली लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा.

पुलिस ने उसे तुरंत मौके पर ही दबोच लिया. हालांकि, मुठभेड़ के दौरान अरशद के साथ बाइक पर सवार दो अन्य अपराधी मौके से भागने में सफल रहे. पुलिस ने घटनास्थल से दो पिस्तौल, एक मोबाइल फोन, आठ कारतूस और कुछ खाली खोखे बरामद किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेन्द्र कुमार ने इस पूरे प्रकरण पर जानकारी देते हुए बताया कि जयराम मंडल की हत्या बाइक लूटने का विरोध करने पर गोली मारकर की गई थी. उन्होंने पुष्टि की कि इस जघन्य हत्याकांड में कुल पांच अपराधी शामिल थे, जिनमें से अरशद मुख्य आरोपी है. घायल अपराधी अरशद को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से स्वस्थ होने के बाद उसे विधिवत पुलिस हिरासत में लिया जाएगा.

एसपी ने यह भी बताया कि अरशद का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और वह जिले के विभिन्न थानों में दर्ज कई अन्य मामलों में भी वांछित था. पुलिस अब फरार हुए अन्य अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही है, ताकि इस पूरे आपराधिक गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सके.

रिपोर्ट: बिंदु भूषण

यह भी पढ़ें: लड़की को किडनैप किया...फिर जंगल में ले गया और किया रेप: शेखपुरा में मची सनसनी

TAGS

Madhubani policeBihar News

Trending news

Madhubani police
मधुबनी पुलिस ने अरशद का किया हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मार धर दबोचा
Bettiah news
4 हजार में खरीदते थे बैंक खाता, फिर करते थे लाखों की ठगी:बेतिया पुलिस ने ठग को दबोचा
Bihar News
ये है नया बिहार, जहां मोबाइल ऐप से दुरुस्त हो रही ग्रामीण सड़कें
Samrat Choudhary
अब सुरक्षित नहीं अपराधियों के ठिकाने, बिहार में कानून का राज होगा: सम्राट चौधरी
Katihar News
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, 500 से अधिक दुकानें जलकर खाक
Pawan Singh
YouTube पर धूम मचा रहा पवन सिंह का गाना 'बानी लइका'! शिल्पी राज की आवाज का जादू चला
Rohtas news
अच्छे घर में शादी का लालच देकर रोहतास की बेटियों को राजस्थान बेचने की साजिश का खुलास
Ishan Kishan
बिहार के ईशान किशन ने पाक की उड़ाई धज्जियां, सदमे में पाकिस्तानी खिलाड़ी
Jehanabad news
'ज्यादा तेज बनोगे तो मार दिए जाओगे', पुलिस की तैनाती के बावजूद परिजनों को मिली धमकी
CBI Takes Over Shambhu Girls Hostel Case in Patna Conducts Intensive Inspection
CBI ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड संभाला, 12 सदस्यीय टीम ने 3 घंटे तक की सघन जांच