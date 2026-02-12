Advertisement
होली से पहले सीवान में बड़ी कार्रवाई: कार के 'सीक्रेट चैंबर' से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, वैशाली के दो तस्कर गिरफ्तार

सीवान में होली से पहले शराब माफिया पर बड़ा प्रहार. सूता मिल के पास कार के गुप्त चैंबर से विदेशी शराब जब्त. वैशाली के दो तस्कर गिरफ्तार. जानें यूपी से बिहार तक कैसे फैला है तस्करी का जाल.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 02:16 PM IST

Trending Photos

सीवान में होली के रंग में भंग डालने की कोशिश
बिहार में होली के त्योहार पर रंग में भंग डालने की शराब माफिया की साजिश को सीवान उत्पाद विभाग ने नाकाम कर दिया है. मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सूता मिल के पास पुलिस ने एक लग्जरी कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली, तो अधिकारी भी दंग रह गए. कार के अंदर विशेष रूप से बनाए गए गुप्त चैंबर (Secret Chamber) से विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है.

1. यूपी से वैशाली जा रही थी 'शराब वाली कार'

उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब की एक खेप यूपी के रास्ते बिहार में प्रवेश कर रही है.

सफल घेराबंदी: सूता मिल के पास टीम ने जाल बिछाया और संदिग्ध कार को पकड़ा.

गिरफ्तारी: मौके से दो युवकों को दबोचा गया है, जो वैशाली जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं.

नेटवर्क: पूछताछ में पता चला है कि यह शराब उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी और इसे वैशाली में खपाने की योजना थी.

2. कार के अंदर 'इंजीनियरिंग' देख पुलिस हैरान

तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए कार में भारी बदलाव किए थे:

शराब की बोतलों को कार के दरवाजों और सीटों के नीचे बनाए गए गुप्त खानों में छिपाया गया था.

विभाग ने शराब के साथ-साथ तस्करी में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है.

उत्पाद अधीक्षक के अनुसार, पकड़ी गई शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है.

3. होली को लेकर अलर्ट पर प्रशासन

होली के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है.

गहन पूछताछ: गिरफ्तार तस्करों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि इस सिंडिकेट का मुख्य सरगना कौन है.

अगली कार्रवाई: विभाग का दावा है कि इस गिरफ्तारी के आधार पर जल्द ही वैशाली और सीवान में कई ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी.

