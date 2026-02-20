पटना सिटी में होली से पहले शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तहखाने से 10 लाख की विदेशी शराब जब्त

Patna News: पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां होली के त्योहार से पहले शराब तस्करी पर नकेल कसने की दिशा में उत्पाद विभाग ने एक महत्वपूर्ण और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है. गुप्त सूचना के आधार पर मोर्चा रोड स्थित मुसहरी के पास एक मकान में की गई छापेमारी के दौरान, विभाग ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है. यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब त्योहारों के मौसम में शराब तस्करों की सक्रियता अपने चरम पर होती है और वे अवैध तरीके से शराब की आपूर्ति कर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में रहते हैं.

छापेमारी के दौरान टीम ने मकान के भीतर बने एक अत्यंत गुप्त तहखाने का पता लगाया, जहां से कई कार्टन में रखी विदेशी शराब बरामद की गई. जब्त की गई शराब की अनुमानित बाजार कीमत लगभग दस लाख रुपये बताई जा रही है. प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस बड़ी खेप को खास तौर पर होली के अवसर पर पटना और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खपाने की योजना थी. हालांकि, कार्रवाई के दौरान मुख्य तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा. उसकी गिरफ्तारी के लिए उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार छापेमारी कर रही है. पुलिस ने आसपास के कई संभावित ठिकानों पर भी अपनी टीमें तैनात की हैं और जल्द ही तस्कर को पकड़ने का दावा किया है.

अधिकारियों के अनुसार, होली जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनज़र शराब तस्कर बेहद सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न माध्यमों से अवैध शराब की आपूर्ति का प्रयास करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे संवेदनशील ठिकानों पर लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है. मद निषेध के सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग ऐसे अभियानों को और तेज़ करेगा ताकि शराब तस्करी पर पूर्णतः लगाम लगाई जा सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जाएंगे और किसी भी कीमत पर अवैध शराब के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा.

रिपोर्ट: विक्रांत कुमार

