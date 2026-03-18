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जामताड़ा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 6 शातिर अपराधी गिरफ्तार, देशव्यापी नेटवर्क का पर्दाफाश

Jamtara News: जामताड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए छह साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी खुद को ई-कॉमर्स और ई-पेमेंट कंपनियों का कस्टमर केयर अधिकारी बताकर लोगों को ठगते थे. पुलिस ने इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड और अन्य उपकरण बरामद किए हैं. यह गिरोह 'Quick Support' और 'AnyDesk' जैसे ऐप्स का उपयोग कर पीड़ितों के मोबाइल का एक्सेस लेता था और उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेता था.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:48 PM IST

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जामताड़ा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा
जामताड़ा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा

Jamtara Crime News: साइबर अपराध के गढ़ के रूप में कुख्यात जामताड़ा में पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई त्वरित छापेमारी में जामताड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए छह शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी खुद को प्रतिष्ठित ई-कॉमर्स और ई-पेमेंट कंपनियों के कस्टमर केयर अधिकारी बताकर भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाते थे, जिससे देशभर में कई लोग अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुके थे. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी साइबर अपराध की दुनिया में लंबे समय से सक्रिय थे और सुनियोजित तरीके से इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे.

गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद शातिर और तकनीकी थी. आरोपी पहले लोगों को उनकी किसी समस्या का समाधान करने के बहाने कॉल करते थे, जैसे ऑनलाइन खरीददारी या भुगतान संबंधी समस्या. इसके बाद, वे पीड़ितों को अपने मोबाइल फोन में 'Quick Support' और 'AnyDesk' जैसे रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए मनाते थे. एक बार ये ऐप्स इंस्टॉल हो जाने पर, अपराधी पीड़ितों के मोबाइल फोन का पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते थे.

इस अनधिकृत एक्सेस का उपयोग कर, वे बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी, जैसे बैंक खाते का विवरण, यूपीआई पिन, ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) और अन्य व्यक्तिगत डेटा चुराकर उनके खातों से पैसे निकाल लेते थे. पुलिस ने इनके कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और 4 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनका उपयोग वे अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने और फरार होने के लिए करते थे.

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इस गंभीर मामले में जामताड़ा साइबर थाना में कांड संख्या 17/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023), सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम और टेलीकम्युनिकेशन एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत विधिवत मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन आरोपियों का आपराधिक नेटवर्क सिर्फ जामताड़ा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में फैला हुआ था, जिससे वे विभिन्न राज्यों के हजारों लोगों को निशाना बना रहे थे. जामताड़ा पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में गहन जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस बड़े नेटवर्क के अन्य चेहरों को भी बेनकाब कर साइबर अपराध पर नकेल कसी जाएगी. यह गिरफ्तारी साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की निरंतर कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

यह भी पढ़ें: 'चूल्हा बुझ रहा, रोजगार छिन रहा', रांची में CPI(ML) का केंद्र के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन

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