मालदा-सिलीगुड़ी डीएमयू ट्रेन तीन घंटे तक ठाकुरगंज में फंसी, लोको पायलट ड्यूटी पूरी कर चला गया

Malda-Siliguri DMU Train: पश्चिम बंगाल के ठाकुरगंज में मालदा-सिलीगुड़ी डीएमयू ट्रेन संख्या 75719 बुधवार को लोको पायलट की ओर से अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ट्रेन छोड़ने के कारण करीब तीन घंटे तक खड़ी रही.

Mar 05, 2026, 10:15 PM IST

डीएमयू ट्रेन तीन घंटे तक ठाकुरगंज में फंसी (File Photo)
Malda-Siliguri DMU Train News: पश्चिम बंगाल के मालदा स्टेशन से सिलीगुड़ी की ओर जा रही पैसेंजर डीएमयू ट्रेन संख्या 75719 बुधवार को ठाकुरगंज प्लेटफॉर्म संख्या एक पर करीब तीन घंटे तक अप्रत्याशित रूप से खड़ी रही, जिससे सैकड़ों यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. यह घटना दोपहर 2 बजकर 52 मिनट पर हुई, जब ट्रेन ठाकुरगंज स्टेशन पहुंची. ट्रेन का ठहराव प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हुआ था, लेकिन एक लोको पायलट के अपनी निर्धारित ड्यूटी पूरी करने के बाद ट्रेन छोड़कर चले जाने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सकी.

रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लोको पायलट ने अपनी नौ घंटे की कानूनी ड्यूटी पूरी करने के बाद ट्रेन को वहीं छोड़ दिया. इस स्थिति में, तत्काल कोई वैकल्पिक लोको पायलट उपलब्ध न होने के कारण ट्रेन को आगे नहीं बढ़ाया जा सका. ट्रेन में नक्सलबाड़ी, बागडोगरा, सिलीगुड़ी सहित आसपास के कई क्षेत्रों में जाने वाले यात्री सवार थे, जिन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के घंटों तक स्टेशन पर फंसे रहना पड़ा. गर्मी और अनिश्चितता के माहौल में यात्रियों की परेशानी बढ़ती गई, जिसने उनकी यात्रा के कार्यक्रम को पूरी तरह से बाधित कर दिया.

करीब तीन घंटे के लंबे गतिरोध और यात्रियों के बढ़ते आक्रोश के बाद, रेलवे प्रशासन हरकत में आया और अंततः एक वैकल्पिक लोको पायलट की व्यवस्था की गई. इसके उपरांत ही ट्रेन को अपने गंतव्य की ओर रवाना किया जा सका. इस पूरे घटनाक्रम ने रेलवे की परिचालन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. यात्रियों ने इस अव्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई. एक यात्री राजा पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, 'यह रेलवे की घोर लापरवाही है. एक लोको पायलट के निर्धारित समय पर चले जाने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था तैयार क्यों नहीं थी? यात्रियों को बेवजह इतनी देर तक परेशान होना पड़ा, जो अस्वीकार्य है.'

यह घटना रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है कि कैसे अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाओं का अभाव यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन सकता है. अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपनी परिचालन प्रक्रियाओं और स्टाफ प्रबंधन में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि यात्रियों को बिना किसी बाधा के सुरक्षित और समय पर यात्रा सुविधा मिल सके.

