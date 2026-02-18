सीवान में मर्डर: जेल से आए साल भर भी नहीं बीता और हो गया कत्ल, 18 मुकदमों के आरोपी युवक की हत्या

Siwan Murder Case: सीवान जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां हत्या समेत 18 गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपी एक युवक की बदमाशों ने बेरहमी से गला रेतकर हत्या कर दी. इस जघन्य घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े हुए हैं. मृतक की पहचान बसंतपुर थाना क्षेत्र के बिठुना गांव निवासी 45 वर्षीय अरविंद सिंह के रूप में हुई है, जो दामोदर सिंह का पुत्र था. उसका शव उसके घर से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर एक सुनसान स्थान से बरामद किया गया, जिससे पुलिस और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. प्रथम दृष्टया, पुलिस इस हत्या के पीछे आपसी विवाद और पुरानी रंजिश को मुख्य कारण मान रही है.

पुलिस के अनुसार, जिस समय यह वारदात हुई, उस वक्त गांव के पास स्थित एक मंदिर परिसर में अष्टयाम का धार्मिक कार्यक्रम पूरे जोर-शोर से चल रहा था. इस कार्यक्रम में भारी भीड़ और लगातार हो रहे शोरगुल का फायदा उठाते हुए, शातिर बदमाशों ने अरविंद सिंह को किसी बहाने से मंदिर परिसर से दूर एक सुनसान जगह पर बुलाया. वहाँ ले जाकर उन्होंने धारदार हथियार से उसका गला रेतकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. यह घटना उस वक्त और भी गंभीर हो जाती है जब यह पता चलता है कि पांच वर्ष पहले मृतक अरविंद सिंह के भाई गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी गई थी, और उस मामले में अरविंद सिंह पर ही अपने भाई की हत्या का गंभीर आरोप लगा था, जिससे परिवार में पहले से ही तनाव का माहौल था.

मृतक अरविंद सिंह का आपराधिक इतिहास काफी लंबा और विवादित रहा है. उस पर हत्या समेत कई संगीन धाराओं में कुल 18 मामले दर्ज थे, जो उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं. इनमें से एक हत्या के मामले में वह लगभग एक वर्ष पहले ही जेल से छूटकर घर आया था, जिसके बाद से उसकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर थी. इस नई हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस दल-बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंची.

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और फिर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है और हत्या के कारणों तथा इसमें शामिल अपराधियों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर काम कर रही है. इलाके में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है.

पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच शुरू कर दी है, जिसमें मृतक के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और आपसी रंजिश की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस जानकारी सामने आएगी और अपराधी कानून के शिकंजे में होंगे.

रिपोर्ट: अमित सिंह

