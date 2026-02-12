Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

चतरा में 'लाल खौफ': पूर्व NIA आरोपी के घर माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर; कहा- 'गांव छोड़ो या गोली खाओ'

चतरा के कुंदा में माओवादियों का तांडव. पूर्व NIA आरोपी श्याम भोक्ता को गांव छोड़ने की धमकी. दिसंबर की मुठभेड़ के मृतकों को बताया शहीद. जानें चतरा में क्यों बढ़ा 'लाल खौफ'?

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 12, 2026, 04:29 PM IST

श्याम भोक्ता के घर माओवादियों ने चिपकाया धमकी भरा पोस्टर तो क्षेत्र में बढ़ गई दहशत (AI Image)
श्याम भोक्ता के घर माओवादियों ने चिपकाया धमकी भरा पोस्टर तो क्षेत्र में बढ़ गई दहशत (AI Image)

झारखंड के चतरा जिले का गेंदरा गांव एक बार फिर सुर्खियों में है. प्रतिबंधित माओवादी संगठन की 'दक्षिणी जोनल कमेटी' ने पूर्व एनआईए आरोपी श्याम भोक्ता के घर पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाकर इलाके में सनसनी फैला दी है. नक्सलियों ने श्याम भोक्ता को 'पुलिस का दलाल' बताते हुए पूरे परिवार को गांव छोड़ने या मौत के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है. इस घटना ने चतरा पुलिस की उस थ्योरी को भी चुनौती दी है, जिसमें पिछली मुठभेड़ को महज 'जमीन विवाद' बताया गया था.

1. पोस्टर में 'शहीद' और 'लाल सलाम' का जिक्र

नक्सलियों द्वारा चिपकाए गए पोस्टर ने पिछले साल 28-29 दिसंबर की घटना को नया मोड़ दे दिया है:

हत्यारों को बताया शहीद: उस रात श्याम भोक्ता पर हमला करने आए देवेंद्र गंझू और चुरामन गंझू, जो ग्रामीणों की जवाबी कार्रवाई में मारे गए थे, उन्हें नक्सलियों ने अपना 'शहीद' बताया है.

बदले की आग: पोस्टर में लिखा है कि श्याम भोक्ता पिछली बार तो बच गया, लेकिन अब उसे मौका नहीं मिलेगा.

ग्रामीणों को भी धमकी: नक्सलियों ने उन ग्रामीणों की भी पहचान करने का दावा किया है जिन्होंने हमलावरों का मुकाबला किया था.

READ ALSO: क्या हुआ था उस रात गेंदरा गांव में?

2. पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

श्याम भोक्ता की पत्नी और परिजनों ने चतरा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं:

लापरवाही का आरोप: परिजनों का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को जेल भेजकर खानापूर्ति की, जबकि मुख्य हमलावर अब भी खुलेआम घूम रहे हैं.

सुरक्षा में चूक: पुलिस ने इस पूरे मामले को डकैती और जमीन विवाद बताकर हल्का कर दिया था, जबकि अब माओवादियों की सीधी दखल ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी है.

3. पुलिस का पक्ष: जांच या साजिश?

सिमरिया एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मोर्चा संभाला है:

FIR दर्ज: पुलिस ने पोस्टर बरामद कर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

सुरक्षा का भरोसा: पीड़ित परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है.

जांच का एंगल: पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह वाकई नक्सलियों की हरकत है या जमीन विवाद में किसी ने माओवादियों के नाम का सहारा लिया है.

