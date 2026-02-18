Advertisement
Masaurhi News: मैट्रिक परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलने से आहत छात्रा ने की आत्महत्या, गांव में मातम

Masaurhi News: मसौढ़ी में मैट्रिक की एक छात्रा ने परीक्षा केंद्र में देर से पहुंचने के कारण प्रवेश न मिलने से आहत होकर आत्महत्या कर ली. मंगलवार (18 फरवरी) को छात्रा को रेल पटरी के पास जख्मी हालत में पाया गया, जिसे अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 18, 2026, 05:54 PM IST

Masaurhi News: मसौढ़ी अनुमंडल में मैट्रिक की एक छात्रा द्वारा आत्महत्या कर लेने की हृदयविदारक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. इस दुखद खबर के फैलते ही मृतक छात्रा के पैतृक गांव खरजावा में गहरा मातम पसरा हुआ है, जहां हर ग्रामीण इस अप्रत्याशित घटना से मर्माहत और शोकाकुल है. स्थानीय सूत्रों और ग्रामीणों के अनुसार, बीते मंगलवार की दोपहर छात्रा को रेल पटरी के किनारे गंभीर रूप से जख्मी हालत में देखा गया था. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और छात्रा को अविलंब अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, चिकित्सकों ने गहन जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया. देर शाम तक उसकी पहचान एक मैट्रिक की छात्रा के रूप में सुनिश्चित हुई, जिसके बाद यह मार्मिक घटना पूरे क्षेत्र में गहन चर्चा का विषय बन गई है.

ग्रामीणों के बीच इस घटना की मुख्य वजह परीक्षा केंद्र पर प्रवेश न मिलने को बताया जा रहा है, जिसने छात्रा को इस आत्मघाती कदम उठाने पर विवश कर दिया. ग्रामीणों के कथनानुसार, मृतका अपनी मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए बरनी स्थित निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी. दुर्भाग्यवश, केंद्र पर पहुंचने में हुई कुछ देरी के कारण उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई. परीक्षा में शामिल न हो पाने की यह अप्रत्याशित और अत्यंत निराशाजनक स्थिति छात्रा के लिए असहनीय बन गई. बताया जा रहा है कि इस घटना से वह इतनी आहत और तनावग्रस्त हो गई कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का दुखद निर्णय ले लिया. परीक्षा के दबाव, साथ ही प्रवेश न मिलने की हताशा और अपमान की भावना ने उसे इस हद तक विवश कर दिया.

इस हृदयविदारक घटना के बाद छात्रा के घर पर ताला लगा हुआ है, जो परिवार के गहरे दुख और सदमे को दर्शाता है. पूरा गांव इस त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहा है और हर कोई अपने तरीके से संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है. इस घटना ने समाज और शिक्षा व्यवस्था के समक्ष कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कोई प्रभावी परामर्श या सहायता प्रणाली होनी चाहिए? एक होनहार छात्रा का केवल परीक्षा में शामिल न हो पाने के कारण अपनी जान ले लेना, शिक्षा प्रणाली में छात्रों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव और उनके मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता की कमी को उजागर करता है. यह घटना छात्रों के लिए अधिक सहायता और समझ की आवश्यकता को रेखांकित करती है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को टाला जा सके.

रिपोर्ट: प्रभंजन कुमार सिंह, मसौढ़ी

