Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3122716
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Dumka News: स्टेट हाइवे पर ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, एक की मौत, दो के जलने की आशंका

Dumka News: दुमका के साहेबगंज-गोविंदपुर स्टेट हाइवे पर लाइटर लदी और कोयला लदे ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई, जिसने चार ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया. इस हादसे में एक चालक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य के जलने की आशंका है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:26 PM IST

Trending Photos

Dumka News: स्टेट हाइवे पर ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, एक की मौत, दो के जलने की आशंका
Dumka News: स्टेट हाइवे पर ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, एक की मौत, दो के जलने की आशंका

Dumka News: साहेबगंज-गोविंदपुर स्टेट हाइवे पर दुमका रेलवे स्टेशन के पास स्थित ए एन कॉलेज के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें लाइटर लदी एक ट्रक की कोयला लदे ट्रक से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आसपास खड़े दो अन्य ट्रकों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस प्रकार, कुल चार ट्रक धू-धू कर जल उठे, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ट्रक चालक की मौके पर ही जलकर मौत 
इस भीषण अग्निकांड में एक ट्रक चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. वहीं, एक अन्य खलासी और एक ड्राइवर के भी ट्रक के भीतर फंसकर जलने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. हादसे में बुरी तरह झुलसे एक अन्य ट्रक चालक को स्थानीय लोगों की सूझबूझ और त्वरित मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज जारी है. आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता था.

यह भी पढ़ें: झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन की हिमाचल प्रदेश में संदिग्ध मौत

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का जिला प्रशासन पर फूटा गुस्सा
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने और घायलों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली. इस दौरान, स्थानीय लोगों का गुस्सा जिला प्रशासन पर फूट पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि दमकल की टीम आग लगने के लगभग एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, जिससे आग को और फैलने का मौका मिल गया. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और समय पर सहायता न मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. इस घटना से यातायात भी लंबे समय तक प्रभावित रहा.

रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी, दुमका

TAGS

Dumka NewsTruck Collision on State Highway

Trending news

Amit Shah Seemanchal visit
अमित शाह का सीमांचल दौरा: किशनगंज में सुरक्षा और लैंड पोर्ट पर हाई-लेवल मीटिंग
PM Kisan Samman Nidhi
पीएम किसान पोर्टल पर कैसे करें न्यू रजिस्ट्रेशन? जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस
Bihar Police
बच्चा चोरी की अफवाहों पर बिहार पुलिस सख्त, फेक न्यूज फैलाने वालों की खैर नहीं
Nawada News
इंस्टाग्राम वाला 'प्यार' पड़ा भारी: संबंध बनाने से किया इनकार तो युवती पर किया हमला
RJD MLC Sunil Singh
राजभवन-मुख्यमंत्री आवास के पास होती है शराब की होम डिलीवरी, सुनील सिंह का दावा
Purnamasi Ram passed away
पूर्व मंत्री और सांसद रहे पूर्णमासी राम का निधन, 73 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Bhagalpur News
भागलपुर सड़क हादसा: पिकअप के उड़े थे परखच्चे, अब सोनू और रूपेश ने भी तोड़ा दम
CTET re-exam date out
CTET री-एग्जाम: हाजीपुर के इन 2 सेंटरों की परीक्षा अब 1 मार्च को, एडमिट कार्ड अपडेट
amit shah
अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी संग्राम,किसानों के 'दर्द' पर जवाब मांग रहा विपक्ष
patna news
पटना: मेडिकल छात्रों के लिए खुशखबरी, राजेंद्र नगर नेत्रालय में शुरू होगी PG की पढ़ाई