Dumka News: स्टेट हाइवे पर ट्रकों की भीषण टक्कर के बाद लगी आग, एक की मौत, दो के जलने की आशंका

Dumka News: साहेबगंज-गोविंदपुर स्टेट हाइवे पर दुमका रेलवे स्टेशन के पास स्थित ए एन कॉलेज के निकट एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें लाइटर लदी एक ट्रक की कोयला लदे ट्रक से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तुरंत आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और आसपास खड़े दो अन्य ट्रकों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस प्रकार, कुल चार ट्रक धू-धू कर जल उठे, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

ट्रक चालक की मौके पर ही जलकर मौत

इस भीषण अग्निकांड में एक ट्रक चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई. वहीं, एक अन्य खलासी और एक ड्राइवर के भी ट्रक के भीतर फंसकर जलने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. हादसे में बुरी तरह झुलसे एक अन्य ट्रक चालक को स्थानीय लोगों की सूझबूझ और त्वरित मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज जारी है. आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि दूर से ही धुएं का गुबार देखा जा सकता था.

स्थानीय लोगों का जिला प्रशासन पर फूटा गुस्सा

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने और घायलों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली. इस दौरान, स्थानीय लोगों का गुस्सा जिला प्रशासन पर फूट पड़ा. उन्होंने आरोप लगाया कि दमकल की टीम आग लगने के लगभग एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची, जिससे आग को और फैलने का मौका मिल गया. स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और समय पर सहायता न मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है. इस घटना से यातायात भी लंबे समय तक प्रभावित रहा.

रिपोर्ट: सुबीर चटर्जी, दुमका