रांची में मर्सिडीज कार का तांडव: युवक को टक्कर मारकर बोनट पर घसीटा, घर ले जाकर की मारपीट

Ranchi News: रांची के डोरंडा में एक मर्सिडीज कार चालक ने एक युवक को पहले टक्कर मारी और विरोध करने पर उसे दोबारा टक्कर मारकर बोनट पर घसीटा. इतना ही नहीं कार चालक उस युवक को अपने घर ले गया, जहां उसके साथ मारपीट की गई. बाद में पुलिस ने हस्तक्षेप कर पीड़ित युवक को मुक्त कराया.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:57 PM IST

Ranchi Mercedes Car Rampage: झारखंड की राजधानी रांची में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां डोरंडा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार चालक ने एक युवक को टक्कर मार दी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक अपने भाई को परीक्षा केंद्र छोड़ने के बाद वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ. जब युवक ने टक्कर मारे जाने का विरोध किया, तो आक्रोशित कार चालक ने उसे जानबूझकर दोबारा टक्कर मार दी. इस दूसरी टक्कर के बाद युवक कार के बोनट पर ही फंस गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक के बोनट पर फंसे होने के बावजूद कार चालक ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और उसे बोनट पर ही लेकर काफी दूर तक दौड़ता रहा. युवक लगातार मदद के लिए फरियाद करता रहा, लेकिन चालक ने उसकी एक न सुनी. इस दौरान, जब कुछ होमगार्ड जवानों ने कार को रोकने की कोशिश की, तो आरोप है कि मर्सिडीज चालक ने उन्हें भी कुचलने का प्रयास किया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. कार चालक की यह हरकत सड़क सुरक्षा के सभी नियमों और मानवीयता की हदें पार कर गई.

ये भी पढ़ें- सासाराम में बड़ा सड़क हादसाः ट्रक से टकराई स्कूली बच्चों को टूर पर ले जा रही बस

मामला यहीं नहीं रुका. हैरतअंगेज रूप से, कार चालक युवक को बोनट पर घसीटते हुए अपने घर ले गया. घर पहुंचने के बाद, उसने पीड़ित युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तत्काल हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर पीड़ित युवक को कार चालक के चंगुल से मुक्त कराया. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी कार चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और घटना के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी है.

यह घटना रांची में सड़क पर बेलगाम वाहनों और उनके चालकों की मनमानी को उजागर करती है. पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि इस मामले में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई कर दोषियों को सजा दिलाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

रिपोर्ट- कामरान

