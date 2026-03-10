Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3135840
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

मिडिल ईस्ट के युद्ध से रांची में गैस सिलेंडर के लिए मारामारीः घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे लोग

Ranchi News: रांची में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की काफी किल्लत देखने को मिल रही है. शहर भर की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. जिला प्रशासन ने जल्द ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 10, 2026, 01:38 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

LPG ylinder Crisis: मिडिल ईस्ट की जंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल तेज है. सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से दुनिया के तमाम देशों में तेल और गैस की किल्लत हो रही है. भारत पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. झारखंड की राजधानी रांची में भी गैस सिलेंडर की किल्लत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है. शहर के विभिन्न इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगना एक आम नजारा बन गया है. कई स्थानों पर, सड़क किनारे गैस सिलेंडर से लदे वाहन पहुंचते ही लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं. स्थिति इतनी गंभीर है कि कई नागरिक चार से पांच घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद सिलेंडर प्राप्त करने में असमर्थ हैं.

इससे उनकी दैनिक दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है और वे भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं. लाइन में लगे उपभोक्ताओं का कहना है कि यह समय त्योहारों का है, जब घरों में गैस की खपत सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है. दीपावली, छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के दौरान भोजन पकाने और अन्य कार्यों के लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता चरम पर होती है. ऐसे में, समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति न होने से उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. 

कई परिवारों को बिना गैस के ही काम चलाना पड़ रहा है या उन्हें वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो न केवल आर्थिक रूप से बोझिल साबित हो रहा है, बल्कि समय और श्रम की भी बर्बादी कर रहा है. हालांकि, इस गंभीर स्थिति पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है. प्रशासन की ओर से लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य कर दिया जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों ने बताया कि वे आपूर्ति श्रृंखला को सुचारु बनाने और उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने के लिए गैस वितरकों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं. उम्मीद है कि प्रशासन के इन प्रयासों से जल्द ही यह संकट समाप्त होगा और रांची के नागरिकों को राहत मिलेगी, खासकर त्योहारों के इस महत्वपूर्ण मौसम में जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है.

रिपोर्ट- कामरान जलीली

TAGS

Ranchi NewsLPG Gas Cylinder Crisis

Trending news

Patna Metro
पटना मेट्रो कॉरिडोर-2 अपडेट: 800 मीटर की टनल खुदाई के लिए मिली हरी झंडी
Ranchi News
रांची में गैस सिलेंडर के लिए मारामारीः घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे लोग
Rajya Sabha Chunav 2026
JDU के संजय झा बनेंगे राज्यसभा के अगले उपसभापति? नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी प्लानिंग
Bihar new Government
नई सरकार की रूपरेखा तैयारः JDU का यादव या भूमिहार नेता बनेगा डिप्टी CM- सूत्र
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: हरिवंश बाबू की 'साइलेंट वफादारी' का इनाम देगी BJP?
patna news
पूर्व मंत्री अशोक कुमार की बहन के घर लाखों की चोरी, CCTV में कैद हुए 6 बदमाश
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया अपने 20 वर्षों का हिसाब-किताब, महागठबंधन पर भी साधा निशाना
Vaishali news
वैशालीः ट्रक में तहखाना और उसमें 25 लाख की विदेशी शराब, पुलिस को देख तस्कर फरार
siwan news
सीवान में दिनदहाड़े बड़ी लूट: बसंतपुर के 'अरुण ज्वेलर्स' से लाखों के गहने साफ
Khesari Lal Yadav
निशांत के राजनीति में आने का खेसारी ने किया स्वागत, पवन सिंह को लेकर कही ये बात