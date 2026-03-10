मिडिल ईस्ट के युद्ध से रांची में गैस सिलेंडर के लिए मारामारीः घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौट रहे लोग

Ranchi News: रांची में घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की काफी किल्लत देखने को मिल रही है. शहर भर की गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं. जिला प्रशासन ने जल्द ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य करने का आश्वासन दिया है.
LPG ylinder Crisis: मिडिल ईस्ट की जंग ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल तेज है. सप्लाई चेन बाधित होने की वजह से दुनिया के तमाम देशों में तेल और गैस की किल्लत हो रही है. भारत पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. झारखंड की राजधानी रांची में भी गैस सिलेंडर की किल्लत स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है. शहर के विभिन्न इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लगना एक आम नजारा बन गया है. कई स्थानों पर, सड़क किनारे गैस सिलेंडर से लदे वाहन पहुंचते ही लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते देखे जा रहे हैं. स्थिति इतनी गंभीर है कि कई नागरिक चार से पांच घंटे तक लाइन में खड़े रहने के बावजूद सिलेंडर प्राप्त करने में असमर्थ हैं.
इससे उनकी दैनिक दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है और वे भारी असुविधा का सामना कर रहे हैं. लाइन में लगे उपभोक्ताओं का कहना है कि यह समय त्योहारों का है, जब घरों में गैस की खपत सामान्य दिनों की तुलना में काफी बढ़ जाती है. दीपावली, छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण पर्वों के दौरान भोजन पकाने और अन्य कार्यों के लिए गैस सिलेंडर की आवश्यकता चरम पर होती है. ऐसे में, समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति न होने से उन्हें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
कई परिवारों को बिना गैस के ही काम चलाना पड़ रहा है या उन्हें वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो न केवल आर्थिक रूप से बोझिल साबित हो रहा है, बल्कि समय और श्रम की भी बर्बादी कर रहा है. हालांकि, इस गंभीर स्थिति पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है. प्रशासन की ओर से लोगों को यह आश्वासन दिया गया है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और जल्द ही आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य कर दिया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि वे आपूर्ति श्रृंखला को सुचारु बनाने और उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर पहुंचाने के लिए गैस वितरकों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं. उम्मीद है कि प्रशासन के इन प्रयासों से जल्द ही यह संकट समाप्त होगा और रांची के नागरिकों को राहत मिलेगी, खासकर त्योहारों के इस महत्वपूर्ण मौसम में जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है.
रिपोर्ट- कामरान जलीली