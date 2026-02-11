मंत्री लेशी सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा! बिहपुर CHC में भारी गड़बड़ी का लगाया आरोप

Minister Leshi Singh News: बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने अपनी ही सरकार में प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दी है. मंत्री लेशी सिंह के अनुसार, भागलपुर का बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भारी अव्यवस्था है. मंत्री का आरोप है CHC में बड़ी गड़बड़ी है, वहां लोगों के इलाज में लापरवाही बरती जा रही है. इतना ही नहीं मंत्री लेशी सिंह का आरोप है कि CHC में तैनात एक डॉक्टर नशे की हालत में ड्यूटी कर रहा था. इस तरह से मंत्री ने शराबबंदी कानून पर भी सवाल खड़े कर दिए. दरअसल, मंत्री लेशी सिंह तबीयत बिगड़ने के कारण अचानक से बिहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में इलाज कराने पहुंच गई थी. मंत्री जी अचानक से देखकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों में हड़कंप मच गया.

एक मंत्री का अचानक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी घटना थी, लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह नशे की हालत में अपनी ड्यूटी कर रहे थे. मंत्री के इस आरोप ने अस्पताल परिसर में तत्काल तनाव और अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया, जिससे वहां मौजूद सभी कर्मचारी और मरीज सकते में आ गए. मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब मंत्री के ब्लड प्रेशर की जांच रिपोर्ट में भारी विरोधाभास सामने आया. प्रारंभिक जांच में एएनएम (Auxiliary Nurse Midwife) ने मंत्री का ब्लड प्रेशर 190/150 बताया, जो कि काफी उच्च है.

वहीं ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में इसे 150/80 दर्ज किया, जो सामान्य की श्रेणी में आता है. मंत्री को इस बड़े अंतर पर गहरा संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने तत्काल दोबारा जांच करने को कहा. दूसरी बार भी एएनएम की रिपोर्ट 190/150 ही रही, जिसने डॉक्टर की पहली रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. मंत्री लेशी सिंह ने डॉक्टर की संदिग्ध स्थिति और ब्लड प्रेशर रिपोर्ट में इस बड़े अंतर को देखते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की.

मंत्री के निर्देश पर, प्रशासन तुरंत हरकत में आया और पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए. मामले की गंभीरता को समझते हुए, आरोपी डॉक्टर का ब्लड सैंपल लेकर तत्काल जांच के लिए भेजा गया, ताकि नशे में होने के आरोपों की वैज्ञानिक पुष्टि की जा सके. यह कार्रवाई अस्पताल में मौजूद सभी लोगों के सामने की गई. हालांकि, जांच प्रक्रिया शुरू होते ही और अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद, आरोपी डॉक्टर अस्पताल से रहस्यमय तरीके से फरार हो गया. डॉक्टर के इस तरह भाग जाने ने उसके खिलाफ लगे आरोपों को और भी बल दिया है.

इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर बल्कि डॉक्टरों की जवाबदेही और अस्पताल में अनुशासन के स्तर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर अब उच्चस्तरीय जांच की बात कही जा रही है. इस पूरे प्रकरण ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और अस्पताल में अनुशासन के स्तर पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है और आगे की जांच जारी है.