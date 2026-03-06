Advertisement
संतोष सुमन ने नए राज्यपालों को दी शुभकामनाएं; कहा- नीतीश कुमार का योगदान अतुलनीय, RJD केवल 'ख्याली पुलाव' पका रही

बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने नियुक्त हुए नए राज्यपालों जनरल सैयद अता हसनैन और नंदकिशोर यादव को बधाई दी है, इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 वर्षों के योगदान की सराहना भी की.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:48 PM IST

Bihar Politics: बिहार के राजनीतिक गलियारों में चल रही हलचलों और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने महत्वपूर्ण बयान दिए हैं. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) के नेता संतोष सुमन ने बिहार के नए राज्यपाल, जनरल सैयद अता हसनैन और बिहार के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने इसे बिहार के लिए गौरव की बात बताते हुए नए राज्यपालों के कार्यकाल की सफलता की कामना की.

नीतीश कुमार का व्यक्तिगत निर्णय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य और उनके इस्तीफे पर बोलते हुए, संतोष सुमन ने इसे नीतीश कुमार का अपना व्यक्तिगत निर्णय बताया. उन्होंने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव नहीं बन सकता है और वे दबाव में रहने वाले नहीं हैं. सुमन ने स्वीकार किया कि नीतीश कुमार के जाने के बाद एक सूनापन जरूर लगेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 20 सालों तक बिहार को आगे बढ़ाने और उसकी तरक्की व प्रगति के लिए अथक काम किया है. हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे, वे भी उतनी ही ऊर्जा और लगन के साथ काम करेंगे. मंत्री सुमन ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे, हमेशा बिहार के लोगों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे और उनका मार्गदर्शन बिहार को हमेशा मिलता रहेगा.

यह भी पढ़ें: पप्पू यादव का दावा: बिहार-बंगाल के टुकड़े कर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी BJP?

संतोष सुमन की तीखी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की टिप्पणियों पर भी संतोष सुमन ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि RJD के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है और वे 'दरवाजे खुले हुए हैं' जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि उनके दरवाजे पहले ही चंदा ने तोड़ दिए हैं. इसे 'खाली पुलाव पकाना' करार देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे कुछ होने वाला नहीं है. हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को नई सरकार में कितने मंत्री पद मिलेंगे, इस सवाल पर संतोष सुमन ने कहा कि इस पर फैसला NDA के शीर्ष नेता लेंगे. उन्होंने कहा कि अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह स्वीकार होगा. चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के बयान पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, क्योंकि NDA में कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

