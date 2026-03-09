हड़ताली CO-RO को मंत्री विजय सिन्हा की कड़ी चेतावनी, कहा- काम पर लौटें, नहीं तो सेवा समाप्ति और अस्थायी बहाली

Patna News: बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंचलाधिकारी (CO) और राजस्व अधिकारी (RO) पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है. इसी बीच विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने हड़ताली अधिकारियों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हड़ताल के हर दिन की गिनती कर रही है और यदि कर्मचारी जल्द काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यह भी बताया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विभाग के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित की गई, जिसमें विभाग के कामकाज और भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी दी गई.

'ढंग से नौकरी नहीं करेंगे तो...'

मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताली कर्मचारियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा, "लोग हड़ताल पर गए हैं, सरकार हड़ताल के दिन की गिनती कर रही है. नौकरी करना है, सेवा के भाव से करें. जो ढंग से नौकरी नहीं करेंगे तो सेवा समाप्त कर दिया जाएगा." उन्होंने कामकाज प्रभावित न हो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार करने की बात कही. मंत्री ने कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि हमारी सहानुभूति उनके साथ है, लेकिन यदि वे इसे कमजोरी समझेंगे तो सरकार पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करेगी. उन्होंने हड़ताल के पीछे भू-माफियाओं की साजिश की आशंका भी जताई, यह कहते हुए कि ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में अफसोस होगा क्योंकि सरकार अपने जनादेश का सम्मान करने के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी.

मंत्री सिन्हा ने स्पष्ट किया कि "इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो रही है." उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तमाम कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं, तो सरकार अस्थाई बहाली का रास्ता खुला रखेगी और उनका निलंबन शुरू कर देगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू होने से ठीक पहले यह चेतावनी आई है. विभाग के 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा देते हुए मंत्री ने बताया कि इस अवधि में 'बिहार भूमि पोर्टल' की शुरुआत सहित कई अहम पहल की गईं. उन्होंने विभाग की सक्रियता पर जोर देते हुए बताया कि नए साल के जश्न के दौरान भी विभाग काम कर रहा था, जिसकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सराहना की है.

रिपोर्ट: रामप्रवेश कुमार