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Patna News: राणाबीघा पीएचसी में दवाओं की बर्बादी और बदइंतजामी का खुलासा, मरीजों का इलाज राम भरोसे

बाढ़ अनुमंडल के राणाबीघा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में दवाओं की बर्बादी और गंभीर बदइंतजामी का मामला सामने आया है. मरीजों को दी जाने वाली लाखों रुपये की दवाएं कूड़े के ढेर में फेंक दी गईं और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, जिनमें कई बिना एक्सपायर हुई दवाएं भी शामिल थीं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:58 AM IST

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Patna News: राणाबीघा पीएचसी में दवाओं की बर्बादी और बदइंतजामी का खुलासा
Patna News: राणाबीघा पीएचसी में दवाओं की बर्बादी और बदइंतजामी का खुलासा

Patna News: बाढ़ अनुमंडल स्थित राणाबीघा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) एक बार फिर अपनी बदइंतजामी और घोर लापरवाही को लेकर सुर्खियों में है. हाल ही में, यहां मरीजों को वितरित की जाने वाली दवाइयों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया. चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को रात के अंधेरे में पीएचसी के ठीक बगल में एक गड्ढा खोदकर आग के हवाले कर दिया गया. मौके से मिले साक्ष्यों के अनुसार, फेंकी गई दवाओं में कई ऐसे कार्टून भी शामिल थे जिनकी एक्सपायरी डेट अभी दूर थी, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह सिर्फ कबाड़ नहीं बल्कि उपयोग योग्य दवाएं थीं जिन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया. यह घटना स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

खुले कमरों में रखा जाता है दवाओं का स्टॉक
दवाओं की यह बर्बादी केवल फेंकने या जलाने तक सीमित नहीं है. राणाबीघा पीएचसी में दवाओं का स्टॉक भी खुले कमरों में रखा जाता है. इस लापरवाही के कारण बारिश और नमी के संपर्क में आकर लाखों रुपए की महत्वपूर्ण दवाइयां हर साल बेकार हो जाती हैं. वहीं, पीएचसी पर इलाज के लिए आने वाले मरीजों का कहना है कि उन्हें यहां सिर्फ सर्दी-खांसी जैसी सामान्य बीमारियों की दवाएं ही मिलती हैं. ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकारी दवाइयां या तो कूड़े के ढेर में मिलती हैं या फिर उन्हें गुपचुप तरीके से बाजार में बेच दिया जाता है, जिससे जरूरतमंद मरीजों तक दवाएं पहुंच ही नहीं पातीं.

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राणाबीघा पीएचसी पर तेरह पंचायतों के हजारों लोग इलाज के लिए पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों की शिकायत है कि डॉक्टर समय पर उपलब्ध नहीं होते और पीएचसी की प्रभारी भी हफ्ते में एकाध दिन ही आती हैं और कुछ ही घंटों में चली जाती हैं. इस स्थिति में मरीजों को न तो समय पर उचित इलाज मिल पाता है और न ही आवश्यक दवाएं. इसके अतिरिक्त, स्थानीय लोगों ने विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर दो हजार रुपये तक की अवैध वसूली और महीनों तक प्रमाण पत्र न मिलने की शिकायतें भी की हैं. इन आरोपों से राणाबीघा पीएचसी में व्याप्त भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की भयावह तस्वीर सामने आती है, जिससे आम जनता का स्वास्थ्य सेवा पर से भरोसा उठता जा रहा है.

रिपोर्ट: चंदन राय

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