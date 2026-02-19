'मोटी कमाई के लिए बीजेपी खत्म करना चाहती है शराबबंदी', मुकेश सहनी का तीखा हमला

Mukesh Sahani Attack on BJP: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग करते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. सहनी ने दावा किया है कि बीजेपी राज्य में शराबबंदी को समाप्त करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए जानबूझकर एक नकारात्मक धारणा का निर्माण कर रही है. राजधानी पटना में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी चाह रही है कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाए. एक धारणा बनाई जा रही है. उनके इस बयान ने राज्य की राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है.

मुकेश सहनी ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब वे स्वयं राज्य सरकार का हिस्सा हैं और शराबबंदी के कारण बिहार को सालाना 40 हजार करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इस नीति को सफल क्यों नहीं बनाया जा रहा है. उन्होंने पूछा कि पहले तो आप (बीजेपी) ये बताएं कि आपने शराबबंदी की और 40 हजार करोड़ का सालाना नुकसान करवा रहे हैं तो यह असफल क्यों हो रहा है या आप इसे सफल क्यों नहीं बना रहे हैं?

वीआईपी प्रमुख ने आरोप लगाया कि पिछले 9-10 सालों से राज्य को इस नीति के चलते लाखों-करोड़ों रुपयों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसका जवाब सत्ताधारी दल को देना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार में होने के नाते इस महत्वपूर्ण नीति पर निर्णय लेने का अधिकार और जिम्मेदारी उन्हीं की है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुकेश सहनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि बीजेपी को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि बिहार में कुछ रह नहीं गया है यानी राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और इसी कारण वे शराबबंदी को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी शराबबंदी को फिर से चालू कर मोटी कमाई करने की मंशा रखती है.

सहनी का यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में शराबबंदी की प्रभावशीलता, इसके सामाजिक-आर्थिक परिणामों और राज्य के राजस्व पर इसके असर को लेकर लगातार राजनीतिक विचार-विमर्श और बहस चल रही है. उनके इन आरोपों ने न केवल बीजेपी पर सीधा हमला बोला है, बल्कि राज्य की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक पर चल रही चर्चा को एक नया आयाम भी दिया है. सहनी के इन आरोपों ने बिहार में शराबबंदी की प्रभावशीलता और इसके आर्थिक परिणामों पर चल रही बहस को और तेज कर दिया है, जिससे राज्य की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है.

रिपोर्ट: राजेश कुमार

यह भी पढ़ें: बिना अनुमति डीजे बजाया तो होगी जेल! मंत्री ने दिए 15 दिनों में कार्रवाई के निर्देश