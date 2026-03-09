Munger News: पिता ने की नाबालिग पुत्रियों से हैवानियत, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड

Bihar Crime News: मुंगेर न्याय मंडल के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को एक अत्यंत जघन्य और शर्मनाक अपराध में फैसला सुनाया. यह मामला जमालपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्रियों का यौन शोषण किया. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. यह घटना वर्ष 2022 की है और इसकी प्रकृति इतनी गंभीर थी कि समाज में भारी आक्रोश फैल गया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी. इस फैसले ने न्याय व्यवस्था की कठोरता और समाज में पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा की महत्ता को दोबारा उजागर किया.

घटना का खुलासा और गिरफ्तारी

इस हृदयविदारक अपराध का खुलासा आरोपी की पत्नी द्वारा अपने ही पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने से हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी, जो पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में भी रहा, अपनी नाबालिग पुत्रियों को जमालपुर के एक होटल में लेकर जाता और उनका यौन शोषण करता था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन अनुसंधान शुरू किया.

अभियोजन और साक्ष्य

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि जमालपुर पुलिस द्वारा गहन अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की गवाही दर्ज कराई, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ आरोपों का समर्थन किया. दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया.

न्याय का संदेश

अदालत का यह निर्णय समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने कहा कि यह निर्णय न्याय की जीत है और समाज में विकृत मानसिकता वाले लोगों के लिए कड़ा सबक है. न्यायालय ने साबित किया कि रिश्तों की पवित्रता को तोड़ने वाले अपराधियों को कानून के दायरे में कठोरतम सजा मिलनी चाहिए.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार