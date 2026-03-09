Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3135247
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

Munger News: पिता ने की नाबालिग पुत्रियों से हैवानियत, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड

Bihar Crime News: मुंगेर न्याय मंडल की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग पुत्रियों के साथ यौन शोषण के जघन्य मामले में आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह मामला वर्ष 2022 में जमालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी को पुलिस ने होटल से गिरफ्तार किया था.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 09, 2026, 10:22 PM IST

Trending Photos

Munger News: पिता ने की नाबालिग पुत्रियों से हैवानियत, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड
Munger News: पिता ने की नाबालिग पुत्रियों से हैवानियत, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड

Bihar Crime News: मुंगेर न्याय मंडल के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को एक अत्यंत जघन्य और शर्मनाक अपराध में फैसला सुनाया. यह मामला जमालपुर थाना क्षेत्र का है, जिसमें एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्रियों का यौन शोषण किया. अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. यह घटना वर्ष 2022 की है और इसकी प्रकृति इतनी गंभीर थी कि समाज में भारी आक्रोश फैल गया. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी. इस फैसले ने न्याय व्यवस्था की कठोरता और समाज में पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा की महत्ता को दोबारा उजागर किया.

घटना का खुलासा और गिरफ्तारी
इस हृदयविदारक अपराध का खुलासा आरोपी की पत्नी द्वारा अपने ही पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने से हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी, जो पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) में भी रहा, अपनी नाबालिग पुत्रियों को जमालपुर के एक होटल में लेकर जाता और उनका यौन शोषण करता था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया और मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन अनुसंधान शुरू किया.

अभियोजन और साक्ष्य
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट प्रीतम कुमार वैश्य ने बताया कि जमालपुर पुलिस द्वारा गहन अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की गवाही दर्ज कराई, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ आरोपों का समर्थन किया. दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

न्याय का संदेश
अदालत का यह निर्णय समाज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा. विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार वैश्य ने कहा कि यह निर्णय न्याय की जीत है और समाज में विकृत मानसिकता वाले लोगों के लिए कड़ा सबक है. न्यायालय ने साबित किया कि रिश्तों की पवित्रता को तोड़ने वाले अपराधियों को कानून के दायरे में कठोरतम सजा मिलनी चाहिए.

रिपोर्ट:  प्रशांत कुमार

TAGS

Bihar Crime News

Trending news

Khesari Lal Yadav
निशांत के राजनीति में आने का खेसारी लाल यादव ने किया स्वागत, पवन सिंह को लेकर जताई ग
Bihar News
क्या बकरी पालन बन सकता है बिहार के किसानों की नई आय का बड़ा स्रोत? पढ़ें पूरी खबर
UPSC Result 2025
ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती नहीं गाजीपुर की आकांक्षा का आया था रिजल्ट, UPSC ने बताया
Bihar Diwas 2026
बिहार दिवस पर गांधी मैदान में लगेगा पुस्तक मेला, सुरक्षा को लेकर बना खास प्लान
bihar bhumi
मार्च में भी संडे हो या मंडे, रोज होगी जमीनों की खरीद बिक्री: कामकाजी लोगों को राहत
Harivansh
राज्यसभा की रेस से बाहर हुए हरिवंश, लेकिन दिल्ली में चर्चा-'पिक्चर अभी बाकी है!'
CM Nitish Samriddhi Yatra
कल सुपौल से समृद्धि यात्रा की शुरुआत करेंगे सीएम नीतीश, देखें पूरा शेड्यूल
nishant kumar
पटन देवी मंदिर के बाद गुरुद्वारा पहुंचे निशांत कुमार, बोले- जल्द शुरू करेंगे यात्रा
Rajya Sabha Deputy Chairman
हरिवंश की विदाई और जेडीयू का नया दांव: राज्यसभा उपसभापति की कुर्सी पर किसका कब्जा?
siwan news
सीवान में अपराधियों का तांडव, अरुण ज्वेलर्स एवं बर्तन भंडार से 25 लाख की लूट