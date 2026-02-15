Advertisement
मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग का बड़ा एक्शन: होली से पहले 12 लाख की शराब जब्त, कुख्यात अमित समेत 9 तस्कर गिरफ्तार

Muzaffarpur News: होली से पहले मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 12 लाख की अवैध शराब जब्त, 9 तस्कर गिरफ्तार. मीनापुर से पकड़ा गया अमित कुमार कई आपराधिक मामलों में भी शामिल, डीएम के निर्देश पर चल रहा सघन अभियान.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 12:39 PM IST

Trending Photos

Muzaffarpur News: होली पर्व को देखते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है. इसी क्रम में चलाए गए सघन अभियान के दौरान विभाग ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 12 लाख रुपये मूल्य की अवैध शराब जब्त की है और शराब तस्करी के धंधे से जुड़े 9 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए तस्करों में एक की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र से पकड़े गए अमित कुमार के रूप में हुई है.

गिरफ्तार अमित कुमार को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं. जांच के दौरान यह जानकारी मिली है कि उसकी संलिप्तता कई बड़े आपराधिक मामलों में भी रही है और वह लंबे समय से शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था. उत्पाद विभाग की टीम उसके आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है और उससे पूछताछ कर इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है.

दरअसल, बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद खासकर होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान शराब तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और ग्राहकों तक शराब पहुंचाने के लिए अलग-अलग तरीकों से इसका भंडारण करते हैं. ऐसे में उत्पाद विभाग की टीम उनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है. यह पूरी कार्रवाई जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश पर की जा रही है, ताकि जिले में शराबबंदी कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और अवैध कारोबार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार शराब तस्करों के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत जिले के विभिन्न इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है और इस धंधे से जुड़े 9 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है, वहीं मीनापुर से पकड़े गए अमित कुमार के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की गहनता से जांच की जा रही है.

इनपुट - मणितोष कुमार

Muzaffarpur News

