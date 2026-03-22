मुजफ्फरपुर गोलीकांड: पप्पू यादव का धरना, बोले- हाईकोर्ट और संसद तक उठाएंगे मामला

मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र स्थित चोरनिया गांव में बीते दिनों पुलिस और आम जनता के बीच झड़प हुई. इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. ये मामला लगातार सियासी गलियारों में गरमाया हुआ है. इस संवेदनशील घटना को लेकर पूर्णिया से सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव लगातार पुलिस प्रशासन पर तीखे सवाल उठा रहे हैं. वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग पर अड़े हुए हैं. इसी कड़ी में, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मुहिम के तहत आज गायघाट के असिया हाट बाजार परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद पप्पू यादव स्वयं शामिल हुए और अपनी आवाज बुलंद की.

आरोपी थानाध्यक्ष और अन्य के खिलाफ एक्शन की मांग

इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य चोरनिया निवासी 60 वर्षीय मृतक जगतवीर राय को न्याय दिलाना था, जिनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई थी. प्रदर्शन के दौरान, उपस्थित लोगों ने आरोपी थानाध्यक्ष और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई की मांग प्रमुखता से उठाई. सांसद पप्पू यादव ने भीड़ को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि वे इस गंभीर मामले को केवल स्थानीय स्तर पर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसे उच्च न्यायालय तक ले जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि इसके लिए उन्होंने एक अनुभवी और कुशल वकील भी नियुक्त कर लिया है. इसके अतिरिक्त, उन्होंने आश्वस्त किया कि वे इस ज्वलंत मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में लोकसभा में भी उठाएंगे, ताकि इस घटना पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित हो सके और पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय मिल सके.

'जगतवीर राय के परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे'

इस मौके पर, पप्पू यादव ने अपनी पिछली जनसेवाओं का हवाला देते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि बिहार में जब भी कहीं कोई गलत घटना हुई है या किसी पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है, वे तब तक उनके साथ खड़े रहे हैं, जब तक उन्हें उचित न्याय नहीं मिल जाता. उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे मृतक जगतवीर राय के परिवार को भी न्याय दिलाकर ही दम लेंगे और आरोपी दारोगा व अन्य दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाकर रहेंगे. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक न्याय की जीत नहीं हो जाती और दोषियों को उनके किए की सजा नहीं मिल जाती. यह संघर्ष तब तक चलेगा जब तक पीड़ित परिवार को पूर्ण संतोष नहीं मिल जाता.

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रिपोर्ट: मणितोष कुमार