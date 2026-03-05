Muzaffarpur News: होली की रात राजा लाइन होटल में लगी भीषण आग, दर्जनों दुकानें जलीं; पुलिस जांच में जुटी

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद स्थित राजा लाइन होटल परिसर में होली की रात भीषण अग्निकांड हो गया. इस हादसे में दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गईं और करीब 30 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ. फायर ब्रिगेड ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जबकि होटल संचालक ने घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है.
Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में होली की रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने त्योहार की खुशियों के बीच इलाके में मातम जैसा माहौल पैदा कर दिया. गायघाट थाना क्षेत्र के बेनीबाद स्थित राजा लाइन होटल परिसर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि परिसर में मौजूद दर्जनों दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और कुछ ही देर में धू-धू कर जलने लगीं. स्थानीय लोगों ने जब आग की ऊंची लपटें और घना धुआं उठते देखा तो पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस भीषण अग्निकांड में करीब 30 लाख रुपये की संपत्ति जलकर खाक हो गई, जिससे कई छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.
दूर-दूर तक दिखीं आग की लपटें, मची अफरा-तफरी
आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से ही साफ दिखाई दे रही थीं और आसमान में धुएं का घना गुबार फैल गया था. आसपास के लोग अपने-अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग लगातार फैलती चली गई और देखते ही देखते कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं.
फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू
घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि आग काफी तेजी से फैल रही थी. कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक अधिकांश दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थीं.
साजिश की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच
फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. हालांकि राजा लाइन होटल के संचालक राजा सिंह ने इस घटना के पीछे साजिश की आशंका जताई है. उनका कहना है कि होली के कारण होटल के सभी कर्मचारी छुट्टी पर थे और इसी का फायदा उठाकर किसी शरारती तत्व या आपराधिक समूह ने आग लगाई हो सकती है. पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और विभिन्न पहलुओं से पड़ताल की जा रही है.
रिपोर्टर: मणितोष कुमार