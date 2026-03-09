मुजफ्फरपुर में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, वार्ड पार्षद के चचेरे भाई पर आरोप, पुलिस ने शुरू की जांच

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक बार फिर पुलिस की लाख सख्ती और लगातार अभियानों के बावजूद हथियार लहराने और हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. शहर में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं. इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है, जहां एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में साफ तौर पर एक व्यक्ति को दो बार गोली लोड कर दो बार फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है, जिससे वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. वीडियो के सार्वजनिक होते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तत्काल हरकत में आ गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है.

वायरल हो रहे इस वीडियो के संबंध में बताया जा रहा है कि यह मुजफ्फरपुर के वार्ड संख्या 45 के वार्ड पार्षद के चचेरे भाई का है. जानकारी के अनुसार, यह घटना वार्ड पार्षद के छोटे भाई की शादी के समारोह के दौरान हुई, जब उक्त व्यक्ति ने बेखौफ होकर खुलेआम हर्ष फायरिंग की. समारोह में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. अब वही वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी तेजी से साझा किया जा रहा है, जिससे यह मामला पुलिस और जनता दोनों के संज्ञान में आया है. पुलिस ने इस वीडियो को गंभीरता से लिया है और इसमें दिख रहे व्यक्ति की पहचान करने और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

यह घटना सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के सोडा गोदाम के समीप की बताई जा रही है. वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वार्ड पार्षद का चचेरा भाई कैसे सार्वजनिक रूप से हथियार का प्रदर्शन कर रहा है और फायरिंग कर रहा है, जो कि एक गंभीर अपराध है. पूरे मामले को लेकर पुलिस गहनता से जांच में जुटी हुई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वीडियो कब का है और इसमें हर्ष फायरिंग करने वाला व्यक्ति कौन है. पहचान होने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और जनता से भी ऐसे मामलों की सूचना देने की अपील की है.

यह घटना दर्शाती है कि मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग पर अंकुश लगाने की दिशा में अभी और प्रयासों की आवश्यकता है. पुलिस इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही दोषियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार