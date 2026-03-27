नालंदा में रामनवमी को लेकर सुरक्षा सख्त, डीएम-एसपी के नेतृत्व में निकला फ्लैग मार्च

रामनवमी पर्व को लेकर नालंदा जिले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद कर दी गई है. पर्व की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के नेतृत्व में पूरे शहर में व्यापक फ्लैग मार्च निकाला गया. इस दौरान प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी और आम लोगों से शांति एवं सद्भाव बनाए रखने की अपील की. फ्लैग मार्च के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा का जायजा लिया गया, जिससे जनता में विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल बने.

54 संवेदनशील स्थानों की पहचान

पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में कुल 54 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है, जहां विशेष पुलिस बल की तैनाती की गई है. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि रामनवमी जुलूस के दौरान घुड़सवार पुलिस बल का भी इस्तेमाल किया जाएगा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पूरे शहर में बीएनएस की धारा 126 के तहत लगभग 7500 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनमें से 5000 लोगों से बॉन्ड भरवाया गया है. इसके अतिरिक्त, सीसीए के तहत 109 लोगों पर कार्रवाई की गई है. पूरे आयोजन के दौरान लगभग 4500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है और नगर निगम क्षेत्र में 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है.

यह भी पढ़ें: गढ़वा में रामनवमी जुलूस को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले पत्थर, पुलिस तैनात

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा उपायों को और मजबूत करते हुए, डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें सख्त निर्देश दिए गए हैं; जिले में करीब 40 डीजे लाइसेंस जारी किए गए हैं. वहीं, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के माध्यम से छतों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रामनवमी के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है. जगह-जगह दंडाधिकारी, पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है. सोशल मीडिया पर भी अफवाहों और भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार