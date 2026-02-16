Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3111536
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

नवादा में 'शादी की खुशियां' मातम में बदली: विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 7 घायल; कल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी बेटी

Nawada Crime News: नवादा के सेखोदेवरा में शादी की तैयारियों के बीच दो पक्षों में हिंसक झड़प. दशरथ चौधरी की मौत, कई घायल. पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार. गांव में तनाव का महौल.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 03:09 PM IST

Trending Photos

नवादा में 'शादी की खुशियां' मातम में बदली: विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 7 घायल; कल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी बेटी
नवादा में 'शादी की खुशियां' मातम में बदली: विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 7 घायल; कल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी बेटी

नवादा (कौआकोल): जिले के सेखोदेवरा गांव में शादी की तैयारियों के बीच हुए मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रूप अख्तियार किया कि एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं. दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और दहशत का माहौल है.

1. खुशियों वाले घर में चली लाठियां और हथियार
जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद ज्योति कुमारी की शादी को लेकर शुरू हुआ था. ज्योति की शादी 25 फरवरी को होनी तय थी, लेकिन तैयारियों के दौरान ही किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला शुरू हो गया.

2. पटना में इलाज के दौरान दशरथ चौधरी की मौत
इस हिंसक झड़प में घायल दशरथ चौधरी को गंभीर हालत में नवादा से पटना रेफर किया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. वहीं, राहुल कुमार की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. अन्य घायलों (राधा देवी, शंभू चौधरी, ज्योति कुमारी, प्रीतम कुमारी और राजेश चौधरी) का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. कल परीक्षा, 9 दिन बाद शादी... अब सब बिखरा
त्रासदी का सबसे दुखद पहलू यह है कि घर की बेटी ज्योति कुमारी, जिसकी 25 फरवरी को शादी थी, वह कल (17 फरवरी) से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा की परीक्षार्थी भी है. आज जब उसे परीक्षा केंद्र के लिए तैयार होना था, वह अस्पताल के बिस्तर पर अपने परिजनों की सलामती की दुआ कर रही है.

4. पुलिस का एक्शन: 4 गिरफ्तार
घटना की सूचना मिलते ही कौआकोल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गांव में दोबारा हिंसा न भड़के, इसके लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

TAGS

Nawada Crime News

Trending news

BSEB 10th Exam 2026
बिहार में 15 लाख परीक्षार्थी देंगे इम्तिहान, 'जूते-मोजे' पर पाबंदी और लेट आए तो...
Bihar Ration Card
बिहार में राशन कार्डधारियों पर गिरी 'गाज', 33 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम कटेंगे
Ram Vilas Paswan
'रामविलास पासवान होते तो सदन का बहिष्कार कर देते!' राजद ने चिराग पासवान को घेरा
Bhojpur Gangrape Case
भोजपुर में शर्मसार हुई इंसानियत: ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप
Bihar Congress meeting
सदाकत आश्रम में कांग्रेस का 'मंथन', 40 पर्यवेक्षक सुधारेंगे संगठन की सेहत
patna news
खबर का असर: बाढ़ में 'रहस्यमयी बीमारी' पर हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में ममता शर्मसार: मासूम के बैग में भरी 'ईंटें' और बीच सड़क पर पीटा
Ranchi police
रांची पुलिस का बड़ा धमाका: अमन साहू गिरोह का 'कटप्पा' गिरफ्तार, बिहार तक फैले हैं तार
Bihar Sharif
'हिरण्य पर्वत की मस्जिद मंदिर थी, मैंने खुद वहां घंटी देखी है', विधायक का बड़ा दावा
Jharkhand news
फोरलेन के नाम पर किसानों से 'धोखा'? देवघर-बासुकीनाथ मार्ग पर खेतों को बना दिया गड्ढा