नवादा में 'शादी की खुशियां' मातम में बदली: विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत, 7 घायल; कल मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी बेटी

नवादा (कौआकोल): जिले के सेखोदेवरा गांव में शादी की तैयारियों के बीच हुए मामूली विवाद ने ऐसा खूनी रूप अख्तियार किया कि एक परिवार की खुशियां उजड़ गईं. दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं. घटना के बाद से गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और दहशत का माहौल है.

1. खुशियों वाले घर में चली लाठियां और हथियार

जानकारी के अनुसार, यह पूरा विवाद ज्योति कुमारी की शादी को लेकर शुरू हुआ था. ज्योति की शादी 25 फरवरी को होनी तय थी, लेकिन तैयारियों के दौरान ही किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ी कि लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला शुरू हो गया.

2. पटना में इलाज के दौरान दशरथ चौधरी की मौत

इस हिंसक झड़प में घायल दशरथ चौधरी को गंभीर हालत में नवादा से पटना रेफर किया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. वहीं, राहुल कुमार की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. अन्य घायलों (राधा देवी, शंभू चौधरी, ज्योति कुमारी, प्रीतम कुमारी और राजेश चौधरी) का इलाज नवादा सदर अस्पताल में चल रहा है.

3. कल परीक्षा, 9 दिन बाद शादी... अब सब बिखरा

त्रासदी का सबसे दुखद पहलू यह है कि घर की बेटी ज्योति कुमारी, जिसकी 25 फरवरी को शादी थी, वह कल (17 फरवरी) से शुरू होने वाली मैट्रिक परीक्षा की परीक्षार्थी भी है. आज जब उसे परीक्षा केंद्र के लिए तैयार होना था, वह अस्पताल के बिस्तर पर अपने परिजनों की सलामती की दुआ कर रही है.

4. पुलिस का एक्शन: 4 गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही कौआकोल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गांव में दोबारा हिंसा न भड़के, इसके लिए पुलिस लगातार गश्त कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा