Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3109261
Zee Bihar JharkhandBihar Latest News

नवादा में शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार: XUV 500 के गुप्त तहखानों से 138 बोतल बरामद, एक गिरफ्तार

Nawada News: नवादा में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए महिंद्रा XUV 500 से 138 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की. बुधौल बस स्टैंड के पास वाहन को रोककर तस्कर विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया. कार में गुप्त तहखाने बनाकर शराब छिपाई गई थी. पुलिस अब इस तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:04 PM IST

Trending Photos

नवादा में शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार: XUV 500 के गुप्त तहखानों से 138 बोतल बरामद, एक गिरफ्तार
नवादा में शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार: XUV 500 के गुप्त तहखानों से 138 बोतल बरामद, एक गिरफ्तार

Nawada News​: बिहार के नवादा जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में बुधौल बस स्टैंड के समीप एक महिंद्रा XUV 500 से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई. इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जिले में शराब तस्कर नए-नए हथकंडे अपनाकर कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की सतर्कता उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है. मौके से 138 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

गाड़ी में बने थे गुप्त तहखाने
वाहन की तलाशी के दौरान टीम को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. तस्करों ने शराब छिपाने के लिए कार के दरवाजों के भीतर, सीटों के नीचे और हेडलाइट के पास विशेष गुप्त बॉक्स तैयार कर रखे थे. बरामद शराब में इंपीरियल ब्लू सुपीरियर ग्रेन व्हिस्की की 375 एमएल की 96 बोतलें और 750 एमएल की 42 बोतलें शामिल हैं. कुल मिलाकर 67.5 लीटर शराब जब्त की गई है. गिरफ्तार तस्कर की पहचान विशाल कुमार (28) के रूप में हुई है, जो रोह थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8, ग्राम रोह, नवादा का निवासी है.

पीछा, टक्कर और गिरफ्तारी
सहायक अवर निरीक्षक (मद्य निषेध) दीपक कुमार को मिली सूचना के बाद टीम ने बरेब के पास से वाहन का पीछा शुरू किया. चालक ने बचने के लिए गाड़ी मोड़कर गलत लेन में तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की, लेकिन बुधौल बस स्टैंड के पास जाम में फंस गया. इस दौरान उसकी गाड़ी उत्पाद विभाग के वाहन से भी टकरा गई. वाहन रुकते ही विशाल भागने के लिए ऑटो में बैठा, लेकिन टीम की मुस्तैदी से उसे तुरंत पकड़ लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पूछताछ में बड़े नेटवर्क का संकेत
पूछताछ में विशाल ने बताया कि उसे यह गाड़ी हरदिया डैम पर राहुल कुमार नामक व्यक्ति ने दी थी और के.एल.एस. कॉलेज के पास गाड़ी छोड़ने को कहा गया था. उसने दावा किया कि उसे गाड़ी में केवल एक पेटी शराब होने की जानकारी दी गई थी और इसके बदले 3,000 रुपये तय किए गए थे. उत्पाद विभाग अब राहुल कुमार समेत इस तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा

TAGS

Bihar News

Trending news

Pappu Yadav
जेल से रिहा होते ही गरजे पप्पू यादव, कानून व्यवस्था पर फिर बिहार सरकार को घेरा
amitabh das
अमिताभ दास की गिरफ्तारी में बड़ा अपडेट, पुलिस ने पूछताछ के बाद पूर्व IPS को छोड़ा
Punjab news
पंजाब में बिहार के मजदूरों पर 'बंबीहा गैंग' का खूनी हमलाः इंस्टाग्राम पर दी धमकी
Jamshedpur News
देहरादून में विक्रम शर्मा की हत्या के बाद झारखंड में अलर्ट, अखिलेश सिंह गैंग पर नजर
Katihar News
वैलेंटाइन डे स्पेशल: इंस्टाग्राम वाला प्यार.. मंडप की जगह जेल पहुंचा 'ब्लैकमेलर' यार
Bihar News
लालू-राबड़ी से लेकर तेजस्वी-राजश्री तक, ये हैं बिहार की 'शाही' प्रेम कहानियां
amitabh das
अमिताभ दास की कोर्ट में पेशी आज, पॉक्सो की धाराओं में गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी तबीयत
Motihari News
महाखतरे में डुमरिया पुल: स्प्रिंग फेल होने से गंडक नदी के सेतु पर बढ़ा 'खूनी कंपन'
Valentine Day 2026
बिहार-झारखंड में 'लव, अलर्ट और एक्शन'; कहीं गुलाब की खुशबू तो कहीं पुलिस का पहरा
Begusarai Accident News
बेगूसराय में ट्रैक्टर ने बिजली मिस्त्री को कुचला, दो की मौत; जिले में मातम