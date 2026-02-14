नवादा में शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार: XUV 500 के गुप्त तहखानों से 138 बोतल बरामद, एक गिरफ्तार

Nawada News​: बिहार के नवादा जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस छापेमारी में बुधौल बस स्टैंड के समीप एक महिंद्रा XUV 500 से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई. इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जिले में शराब तस्कर नए-नए हथकंडे अपनाकर कानून को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की सतर्कता उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है. मौके से 138 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है.

गाड़ी में बने थे गुप्त तहखाने

वाहन की तलाशी के दौरान टीम को चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. तस्करों ने शराब छिपाने के लिए कार के दरवाजों के भीतर, सीटों के नीचे और हेडलाइट के पास विशेष गुप्त बॉक्स तैयार कर रखे थे. बरामद शराब में इंपीरियल ब्लू सुपीरियर ग्रेन व्हिस्की की 375 एमएल की 96 बोतलें और 750 एमएल की 42 बोतलें शामिल हैं. कुल मिलाकर 67.5 लीटर शराब जब्त की गई है. गिरफ्तार तस्कर की पहचान विशाल कुमार (28) के रूप में हुई है, जो रोह थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8, ग्राम रोह, नवादा का निवासी है.

पीछा, टक्कर और गिरफ्तारी

सहायक अवर निरीक्षक (मद्य निषेध) दीपक कुमार को मिली सूचना के बाद टीम ने बरेब के पास से वाहन का पीछा शुरू किया. चालक ने बचने के लिए गाड़ी मोड़कर गलत लेन में तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की, लेकिन बुधौल बस स्टैंड के पास जाम में फंस गया. इस दौरान उसकी गाड़ी उत्पाद विभाग के वाहन से भी टकरा गई. वाहन रुकते ही विशाल भागने के लिए ऑटो में बैठा, लेकिन टीम की मुस्तैदी से उसे तुरंत पकड़ लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पूछताछ में बड़े नेटवर्क का संकेत

पूछताछ में विशाल ने बताया कि उसे यह गाड़ी हरदिया डैम पर राहुल कुमार नामक व्यक्ति ने दी थी और के.एल.एस. कॉलेज के पास गाड़ी छोड़ने को कहा गया था. उसने दावा किया कि उसे गाड़ी में केवल एक पेटी शराब होने की जानकारी दी गई थी और इसके बदले 3,000 रुपये तय किए गए थे. उत्पाद विभाग अब राहुल कुमार समेत इस तस्करी रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में शराब तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा.

रिपोर्ट: यशवन्त सिन्हा