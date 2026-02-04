Advertisement
पटना नीट छात्रा मौत मामला: जहानाबाद में निकली 'बेटी बचाओ न्याय यात्रा', ऐपवा ने की CBI जांच की मांग

Jehanabad News: पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. छात्रा को न्याय दिलाने के लिए ऐपवा संगठन ने जहानाबाद में 'बेटी बचाओ न्याय यात्रा' निकाली. इस दौरान ऐपवा नेताओं ने ऐलान किया कि यह यात्रा मगध के विभिन्न जिलों से होते हुए 9 फरवरी को पटना पहुंचेगी और 10 फरवरी को विधानसभा के सामने बड़े मार्च का आयोजन होगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 04, 2026, 03:45 PM IST

जहानाबाद में महिलाओं ने मार्च निकाला
Jehanabad News: पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले चुका है. पुलिसिया कार्रवाई में देरी और प्रशासन की शिथिलता के खिलाफ महिलाओं और सामाजिक संगठनों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है. इसी कड़ी में आज (बुधवार, 4 फरवरी) ऐपवा (AIPWA) के नेतृत्व में “बेटी बचाओ न्याय यात्रा” निकाली गई, जो मृतक छात्रा के पैतृक गांव पतियावां से शुरू हुई. इस दौरान ऐपवा कार्यकर्ताओं ने बैनर, पोस्टर और तख्तियां लेकर मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए जहानाबाद के व्यस्त अरवल मोड़ तक एक मार्च निकाला. इसके बाद यहां एक जनसभा की गई. इस दौरान ऐपवा नेताओं ने पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बिहार में नई सरकार बने अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन बेटियों पर अत्याचार, बलात्कार और हत्याओं की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. 

संगठन ने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की है. ऐपवा नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार भले ही “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” का नारा देती हो, लेकिन हकीकत में पढ़ने वाली बेटियां ही सुरक्षित नहीं हैं और अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है. उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने जल्दबाजी में निष्कर्ष सुना दिए और बलात्कार की आशंका से इनकार कर दिया, जबकि पुलिस का काम निष्पक्ष जांच करना है, न कि फैसला सुनाना. 

आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह मंत्री से भी जवाब मांगा, आरोप लगाया कि सरकार की संवेदनहीनता के कारण पीड़ित परिवार पर पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने ऐलान किया है कि यह “बेटी बचाओ न्याय यात्रा” मगध के कई जिलों से होकर गुजरेगी. यह यात्रा नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और पटना के विभिन्न इलाकों से होते हुए 9 फरवरी को पटना पहुंचेगी. 10 फरवरी को बिहार विधानसभा के सामने महिलाओं का एक बड़ा मार्च किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें- 'बिहार में भी एपस्टीन फाइल घूम रही है...', पप्पू यादव के ट्वीट से सियासी पारा चढ़ा

जहानाबाद से नालंदा की ओर बढ़ते इस मार्च ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. जिस तरह यह आंदोलन लगातार जिलों की सीमाएं पार कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि जब तक छात्रा को न्याय नहीं मिलता, यह जन-आक्रोश थमने वाला नहीं है. ऐपवा द्वारा शुरू की गई यह “बेटी बचाओ न्याय यात्रा” पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर एक व्यापक जन-आंदोलन का रूप ले चुकी है. 

पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए, यह यात्रा बिहार के कई जिलों से होकर गुजरेगी और 10 फरवरी को बिहार विधानसभा के सामने एक बड़े मार्च के साथ समाप्त होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग प्रमुख रहेगी. इस बढ़ते जनाक्रोश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, यह स्पष्ट करते हुए कि जब तक छात्रा को न्याय नहीं मिल जाता, यह आंदोलन थमने वाला नहीं है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

Patna NEET Student Death CaseJehanabad news

