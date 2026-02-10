शेखपुरा के खेतों में अब सोना उगलेगा आलू: KVK ने किया उन्नत किस्मों का सफल परीक्षण

New Potato Varieties Bihar 2026: शेखपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र अरियरी ने कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आलू की तीन नई और उन्नत किस्मों – कुफरी उदय, कुफरी मोहन और कुफरी नीलकंठ का सफल परीक्षण किया है. इन किस्मों को केंद्र के प्रक्षेत्र में लगाकर उनकी विशेषताओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें प्रारंभिक परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे हैं. इन नई किस्मों को विशेष रूप से भारतीय जलवायु परिस्थितियों और किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है, ताकि वे बेहतर उपज और गुणवत्ता प्राप्त कर सकें.

कृषि विज्ञान केंद्र अरियरी के प्रधान वैज्ञानिक प्रमोद चौधरी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इन नई आलू किस्मों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये देर से बुवाई के बाद भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं. उन्होंने बताया कि इन किस्मों की उत्पादन क्षमता प्रति एकड़ लगभग ढाई सौ क्विंटल है, जो पारंपरिक किस्मों की तुलना में काफी अधिक है. इसके अलावा, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक है, जिसके कारण किसानों को कम लागत में अच्छी फसल मिल सकेगी. चौधरी ने जोर देकर कहा कि दिसंबर और जनवरी में रोपाई के बावजूद भी इन किस्मों से आलू की अच्छी फसल प्राप्त हुई है, जो किसानों के लिए बुवाई की अवधि में लचीलापन प्रदान करती है.

प्रधान वैज्ञानिक चौधरी ने इन किस्मों के स्वास्थ्य लाभों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि इन आलू किस्मों में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो मानव शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. यह विशेषता इन किस्मों को न केवल किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी बनाती है, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करती है. कृषि विज्ञान केंद्र अरियरी का यह प्रयास क्षेत्र के किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और उन्नत बीज किस्मों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इन नई आलू किस्मों का सफल परीक्षण शेखपुरा क्षेत्र में कृषि विकास के लिए एक नई उम्मीद जगाता है. उम्मीद है कि ये किस्में किसानों को अधिक पैदावार, कम लागत और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक होंगी.

रिपोर्ट: रोहित कुमार

